Sheinbaum minimiza descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se “están haciendo las revisiones” en el Tren Interoceánico, luego de que este se volviera a descarrilar este jueves 15 de julio.

Al respecto, la Mandataria explicó que “más que un descarrilamiento, se movió; digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó en un breve comunicado que en el incidente se vieron involucradas dos unidades de carga y que no se reportaban personas lesionadas.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía”, indicó la Marina.

Tras retirar las unidades de carga, la Marina indicó que el tren operaba con normalidad.



Avanzan trabajos para reanudar operación del Tren Interoceánico de pasajeros

Al ser cuestionada sobre la reanudación del servicio para pasajeros del Tren Interoceánico, la Presidenta Sheinbaum afirmó que su Gobierno ya recibió las recomendaciones de TÜV Rheinland, que es la empresa consultora encargada de dictaminar la seguridad y emitir las modificaciones que se le deben hacer al tramo ferroviario.

“Ya están esas recomendaciones, las está trabajando Andrés Lajous con el Corredor Interoceánico, con el tren, y ya las vamos a informar pronto”, indicó.

El pasado 22 de junio, la jefa del Ejecutivo dijo que espera que el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico esté operando nuevamente a principios del próximo año, como resultado de diversas acciones y trabajos que se están implementando en el proyecto luego del descarrilamiento registrado el 28 de diciembre de 2025, en el que murieron 14 personas.

Sheinbaum indicó que se está trabajando en una obra de infraestructura en la ruta a Salina Cruz con el propósito de evitar una zona que actualmente presenta curvas muy pronunciadas.

El proceso de certificación y evaluación del Tren Interoceánico fue anunciado por el Gobierno federal en febrero pasado, cuando el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, informó que la empresa alemana TÜV Rheinland sería la encargada de realizar una revisión independiente del sistema ferroviario tras el descarrilamiento ocurrido en diciembre de 2025.

La empresa comenzó pruebas y evaluaciones sobre las características del servicio para elaborar una serie de recomendaciones dirigidas a la autoridad reguladora, las cuales posteriormente serían verificadas por la propia certificadora. Tras el accidente, Sheinbaum instruyó que las operaciones de pasajeros no fueran reanudadas hasta contar con una certificación internacional.



¿Por qué se descarriló el Tren Inteoceánico de pasajeros?

El pasado 27 de enero, la Fiscalía General de la República reveló que la causa del descarrilamiento fue un exceso de velocidad atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.

En conferencia de prensa, la Fiscal Ernestina Godoy Ramos también informó que la FGR ejercería acción penal en contra del maquinista del tren por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque señaló que las investigaciones continuarán para deslindar otras responsabilidades.

Por lo anterior, el maquinista fue detenido el pasado 27 de enero y liberado el 22 de abril tras resarcir el daño a las víctimas.