Sheinbaum monta guardia de honor ante féretro de Cárdenas; Lula destaca su defensa de soberanía

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en la guardia de honor ante el féretro de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Panteón Francés de la Ciudad de México, junto con los hijos del político, Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas Batel, y otros allegados.

El ataúd fue cubierto con la bandera nacional y sobre ella se colocaron flores.

Para acudir al velorio del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tres veces candidato presidencial, la Presidenta canceló su participación en un acto programado en Hidalgo.

Esa misma mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo habló con voz baja y ojos llorosos del movimiento encabezado por Cárdenas Solórzano, al que atribuyó una ruptura en la historia política mexicana y la apertura de las transformaciones posteriores.

Relató que conoció al ingeniero cuando era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, después de las movilizaciones universitarias de 1986 y 1987, cuando la Corriente Democrática buscaba democratizar la selección del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.

Según su relato, los estudiantes desconfiaban al principio de Cárdenas Solórzano, así como de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, por su origen priista, pero terminaron por sumarse al movimiento.

“Recuerdo que la primera vez que conocí al ingeniero Cárdenas vivía yo con mi familia en una vecindad en San Jerónimo y llegó hasta ahí el ingeniero”, dijo la Presidenta.

A partir de ese encuentro, añadió, los estudiantes organizaron un acto para recibirlo en la UNAM.

Sostuvo que Cárdenas Solórzano ganó la elección presidencial de 1988 y que el Gobierno de entonces cometió un fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari.

Señaló que la movilización comenzó en La Laguna, donde el General Lázaro Cárdenas del Río impulsó el reparto agrario, y después se extendió al resto del País.

“Fueron momentos de mucha, de mucha esperanza, mucha ilusión y de mucha indignación cuando se hace el fraude electoral”, expresó.

Consideró que esa lucha fue antecedente de Morena, luego de que el Partido de la Revolución Democrática, fundado tras la elección de 1988, se descompusiera.

“Por eso es muy sentida la pérdida del ingeniero, además de su sencillez, su trato amable siempre, sus principios, sus convicciones”, agregó.

El 28 de octubre, en su primera reacción a la muerte, Sheinbaum Pardo se refirió a Cárdenas Solórzano como “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro País” y recordó la jornada electoral de 1988.

“Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como Presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”, destacó.

“Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales”.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó el fallecimiento en un mensaje difundido en la red social X, en el que calificó al fundador del PRD como un referente del progresismo latinoamericano.

“Referencia para el campo progresista en América Latina y el Caribe, desempeñó un papel fundamental en la lucha por la soberanía y en la promoción de políticas orientadas a la igualdad social”, escribió.

Afirmó que Cárdenas Solórzano abrió camino a una generación de dirigentes que hoy respalda al Gobierno de México.

“En sus 92 años de vida, ayudó a abrir camino para una generación de líderes que hoy respaldan al excelente Gobierno que Claudia Sheinbaum viene realizando”, aseveró.

También recordó los encuentros que sostuvo con él.

“Tuve, en muchas oportunidades, la felicidad de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre”.

Lula da Silva envió condolencias a la familia, en particular a Lázaro Cárdenas Batel, a quien identificó como su amigo.

“A todos sus familiares -en especial a su hijo, mi amigo Lázaro- quiero expresar mis profundos sentimientos, con la certeza de que las luchas de Cuauhtémoc seguirán inspirando a todos aquellos que sueñan con un futuro mejor y más justo”, agregó.