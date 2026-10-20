$!Sheinbaum niega acuerdo político con Maru Campos por detención de ex Fiscal de Chihuahua

“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, declaró este martes durante su conferencia matutina, luego de que se le preguntara sobre versiones periodísticas que apuntan a un supuesto acuerdo entre su gobierno y Campos para detener al ex Fiscal y ofrecer una Embajada a la Gobernadora.

Afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República presentar las pruebas contra el exfuncionario, acusado de violar la Ley de Seguridad Nacional, y señaló que esa institución deberá determinar si existen elementos para investigar también a la mandataria estatal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya pactado con la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, la detención del ex Fiscal César Gustavo Jáuregui Moreno a cambio de ofrecerle una embajada y sostuvo que la investigación federal en su contra deriva de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo sin autorización del gobierno federal.

Sheinbaum negó que su administración acuerde con gobernadores a quién encarcelar y sostuvo que las investigaciones deben avanzar por las vías legales, con base en las pruebas que presenten las fiscalías y las resoluciones de los jueces.

La Presidenta también rechazó haber “exonerado” a Campos, como, afirmó, se manejó en algunos medios.

“No depende de mí exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la Fiscalía y de la investigación”, afirmó al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la indagatoria federal alcance a la Gobernadora por su responsabilidad como titular del Ejecutivo estatal.

Insistió en que el procedimiento contra Jáuregui corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales, por lo que evitó anticipar si existen elementos para investigar a otros funcionarios de Chihuahua.

Añadió que esperaba que, durante la audiencia que se llevará a cabo este martes, se dieran a conocer, hasta donde lo permitiera el proceso judicial, las pruebas que sustentan la imputación contra el ex Fiscal.



Operativo no autorizado con la CIA

Sheinbaum explicó que la investigación federal se originó tras conocerse que dos agentes del gobierno de Estados Unidos, quienes murieron en un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara junto con dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, habían participado en acciones relacionadas con un laboratorio clandestino de drogas.

Sque los agentes extranjeros no contaban con autorización para permanecer en México bajo las condiciones previstas en la Ley de Seguridad Nacional y que las autoridades estatales no tenían atribuciones para realizar por su cuenta el operativo referido.

De acuerdo con la explicación de la Mandataria, los participantes acudieron al lugar para revisar el laboratorio y posteriormente emprendieron el regreso.

Sheinbaum cuestionó que el traslado se realizara durante la noche por una carretera sinuosa de la Sierra Tarahumara, donde ocurrió el accidente que provocó la muerte de cuatro personas.

“Fue una irresponsabilidad ir esa noche, cualquiera que haya ido solamente para ir a ver un laboratorio”, sostuvo.

La Presidenta señaló que, tras conocerse los hechos, el Gobierno federal revisó si los agentes estadounidenses tenían autorización para estar en el país y posteriormente comenzó la investigación de la FGR sobre su participación en un operativo terrestre en Chihuahua.

La indagatoria está relacionada con los hechos ocurridos en abril pasado en la localidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) participaron en acciones contra un laboratorio clandestino de drogas.