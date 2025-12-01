Sheinbaum niega condiciones para regreso de AMLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se cumple ninguna de las tres condiciones que, según el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, justificarían su retorno a la vida pública.
“Afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias que plantea, y el pueblo de México está con el proyecto”, declaró durante la conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum Pardo convocó a la ciudadanía a una concentración programada para el 6 de diciembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México.
“Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas -por si había alguna duda- y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Sábado 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México, ahí nos vemos”, señaló.
Destacó el vínculo político e histórico con su antecesor y sostuvo que el movimiento que encabeza, mantiene la cohesión social.
“El pueblo está unido, fuerte, y el movimiento va avanzando. Somos un movimiento social que está en el poder, que no tiene divorcio entre pueblo y Gobierno y que no renuncia a sus principios”, afirmó.
La reaparición del ex Mandatario ocurrió el 30 de noviembre, cuando difundió un video desde su rancho “La Chingada”, ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro titulado “Grandeza”.
En dicho mensaje, López Obrador planteó tres escenarios que lo motivarían a regresar a las calles: un atentado contra la democracia, un intento de golpe de Estado contra la Presidenta o una violación a la soberanía nacional.
“Si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, los grandes fraudes, los oligarcas o los corruptos”, expresó respecto a la primera condición.
“Defenderla a ella [Sheinbaum Pardo], si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan”, indicó respecto a la segunda.
“Defender la soberanía [...] no somos colonias de ningún país extranjero”, agregó respecto a la tercera.
En junio de 2024, durante los últimos meses de su administración, López Obrador ya había advertido que estaba dispuesto a dejar su retiro y regresar a la vida pública si se presentara una situación grave.