Sheinbaum niega condiciones para regreso de AMLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se cumple ninguna de las tres condiciones que, según el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, justificarían su retorno a la vida pública.

“Afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias que plantea, y el pueblo de México está con el proyecto”, declaró durante la conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo convocó a la ciudadanía a una concentración programada para el 6 de diciembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas -por si había alguna duda- y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Sábado 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México, ahí nos vemos”, señaló.

Destacó el vínculo político e histórico con su antecesor y sostuvo que el movimiento que encabeza, mantiene la cohesión social.

“El pueblo está unido, fuerte, y el movimiento va avanzando. Somos un movimiento social que está en el poder, que no tiene divorcio entre pueblo y Gobierno y que no renuncia a sus principios”, afirmó.