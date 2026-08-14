Sheinbaum niega existencia de lista de periodistas elaborada por Presidencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal haya elaborado un listado de periodistas y medios de comunicación, luego de que analistas, organizaciones civiles y figuras de oposición reprocharon la exhibición de cuentas de redes sociales durante una presentación oficial realizada en Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, defendió el análisis expuesto por Luisa María Alcalde Luján, titular de la CJEF, respecto a la operación de redes sociales, y sostuvo que la exposición no identificó a periodistas como adversarios del Gobierno federal.

“Ya están diciendo que la lista de Sheinbaum. No hay ninguna lista. Luisa, lo único que hizo fue decir cómo operan las redes sociales”, manifestó.

“Hay libertad de expresión en México y los que andan diciendo: ‘¡la lista de Sheinbaum!’ lo saben”.

La presentación de Alcalde Luján incluyó 54 cuentas de medios de comunicación, periodistas y comentaristas, ubicadas como la primera capa de una red que, según expuso, origina y legitima mensajes contra el Gobierno federal.

El estudio también identificó personajes políticos, cuentas anónimas de ataque y un anillo de amplificación integrado por cientos de miles de perfiles que replican esos contenidos.

Según la exposición de la funcionaria federal, se trata de una “red de amplificación digital” utilizada por la derecha para golpear a Sheinbaum Pardo y al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese esquema, medios y comentaristas generan noticias, investigaciones y opiniones que luego retoman actores políticos y figuras públicas, para después ser viralizadas por cuentas anónimas.

“Luego cuando uno hace el análisis científico se da cuenta de que hay redes de bots pagados. Viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto de la Presidenta”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La periodista Carmen Aristegui cuestionó el listado y recordó que la elaboración de este tipo de relaciones de nombres remite a prácticas de regímenes totalitarios, como el nazismo y el estalinismo.

“La historia de la humanidad nos ha dicho que cuando un régimen y un Gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, tiene un propósito; y la historia nos ha dicho que esto ha terminado en tragedias y en cosas graves para la humanidad”, destacó.

La analista política Denise Dresser señaló que fue la propia Sheinbaum Pardo quien en 2021, cuando encabezaba el Gobierno de la Ciudad de México, criticó la elaboración de listas de personas con sus posturas políticas y calificó esas prácticas como propias del macartismo y el nazismo.

“La mujer que criticaba como ‘fascistas’ a gobiernos que hacen listas, acaba de presentar su propia lista de periodistas incómodos”, resaltó.

Somos México, partido político de reciente creación, reprochó el uso de espacios oficiales del Gobierno federal para estigmatizar a periodistas, analistas y actores políticos críticos, al presentarlos como integrantes de “redes o ecosistemas” que operan contra la administración.

“Resulta preocupante que desde el poder público se construyan categorías o relaciones de personas a quienes se atribuye formar parte de operaciones políticas o informativas contra el régimen”, señaló.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, también se manifestó en contra del listado.

“Yo soy más de asumir actitud de tolerancia, de respeto y de conciliación, no estaría de acuerdo en que se formulen listas de personas en contra del régimen, no vale la pena”, expresó en entrevista radiofónica.

Agregó que en un Estado democrático la tolerancia y las libertades de expresión, de imprenta y de asociación constituyen garantías constitucionales que deben protegerse y ampliarse.

Alcalde Luján rechazó que el compendio de nombres y cuentas de redes sociales constituya una “lista negra de enemigos del Gobierno”.

En un mensaje difundido en redes sociales, negó haber acusado a los medios exhibidos de formar parte de una operación orquestada contra la administración federal.

“Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación. Lo que ocurre después es lo relevante”, explicó la titular de la CJEF.

Detalló que cuentas anónimas denominadas trolls replican esos contenidos y los conectan con una narrativa coordinada, hasta que una red digital los amplifica y los convierte artificialmente en conversaciones de millones de publicaciones.

Para ejemplificar su planteamiento, la funcionaria federal retomó la portada del 13 de agosto de 2026 del diario Reforma, donde se informó que la extradición del líder de la mafia rumana, Florian Tudor, permanece detenida desde hace cinco años, y que uno de sus operadores financieros mantiene vínculos con Morena.

“No hay listas negras ni decimos que los medios estén financiando bots o trolls. Lo que aseguramos es que hay gente que sí está financiando, y es evidente, y la gente tiene derecho a saber este tipo de fenómenos”, consideró.

En la misma conferencia, Sheinbaum Pardo defendió los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias y citó por segundo día consecutivo una encuesta según la cual el 79 por ciento de los consultados se pronunció por sancionar a los medios que incumplan la regulación.

“79 por ciento estaría de acuerdo en sancionar un medio por engañar o por emitir noticias falsas”, expuso.

Sheinbaum Pardo adelantó que su administración no aplicará castigos a ningún medio de comunicación.

“Ni siquiera lo vamos a hacer, no vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias”, aseveró.

“Hay la mayor libertad de expresión de la historia, ¿a quién se le censura?, ¿a quién?, a nadie”.