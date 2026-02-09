Sheinbaum niega firma de acuerdo con EU, mientras Ebrard impulsa plan para minerales críticos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existe ningún acuerdo firmado con Estados Unidos en materia de minerales críticos y sostuvo que únicamente se prevé el inicio de pláticas bilaterales sobre el tema.

Precisó que, pese a los anuncios recientes respecto a un Plan de Acción México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos, no hay compromisos formales suscritos por su Gobierno en esta materia.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se produjeron después de que la Secretaría de Economía informara sobre un Plan de Acción Conjunto sobre Minerales Críticos y de que autoridades comerciales estadounidenses detallarán los alcances de ese instrumento.

El 4 de febrero, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, anunció la promulgación del Plan de Acción México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos tras una reunión con Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de México.

Según el documento oficial, se trata del primer plan bilateral de este tipo entre ambos países, diseñado para mitigar vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales estratégicos para América del Norte mediante políticas comerciales coordinadas y mecanismos específicos.

El acuerdo estableció que los dos gobiernos trabajarían durante los siguientes 60 días en el diseño de políticas y mecanismos comerciales coordinados, entre ellos la posible implementación de precios mínimos ajustados en frontera para importaciones de minerales críticos.

El objetivo consiste en incorporar esos esquemas en un eventual acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de dichos recursos con otros socios afines, en un contexto de crecientes tensiones en el mercado global de minerales estratégicos.

De manera complementaria, Estados Unidos y México acordaron identificar proyectos específicos de minería, procesamiento y manufactura de interés mutuo en ambos países o en terceras naciones, sujetos a estándares internacionalmente reconocidos de conducta empresarial responsable y susceptibles de recibir financiamiento y otros apoyos de política pública.

Mientras Ebrard Casaubón impulsa el Plan de Acción como una herramienta para fortalecer la posición de México en las cadenas de suministro internacionales, Sheinbaum Pardo ha enfatizado que la cooperación se desarrollará bajo estrictos criterios de soberanía.

La Presidenta subrayó que el entendimiento con Estados Unidos parte del respeto a las decisiones internas de cada país y que las tareas de exploración e investigación se realizarán de manera separada en cada territorio nacional.

En ese esquema, Estados Unidos investiga y explora en su propio país, mientras que México desarrolla sus procesos de exploración dentro de su jurisdicción, sin operaciones conjuntas en campo.

Afirmó que su Gobierno no modificará la legislación minera vigente como consecuencia de las negociaciones sobre minerales críticos.

Señaló que no se contempla una apertura del sector ni un giro hacia un modelo extractivo orientado a ampliar la explotación de yacimientos, sino la continuidad de una política restrictiva respecto al uso de los recursos naturales.

En sus declaraciones, reiteró que “no hay nada firmado” y que las conversaciones con Estados Unidos se encuentran en una etapa inicial, centrada en consultas y diálogo técnico.

En este contexto, Ebrard ha vinculado el Plan de Acción con la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el 1 de julio de 2026.

A finales de enero de 2026, SE informó que México concluyó la fase de consultas internas sobre el tratado y que ingresó a una nueva etapa de revisión tras reuniones con funcionarios estadounidenses en Washington, en las que destacó un alto grado de coincidencia en los temas analizados, entre ellos las cadenas de suministro de minerales críticos.