Sheinbaum niega gira de López Obrador por el País y la califica de falsa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador tenga previsto realizar una gira por el País.

“No tengo ninguna información de que el Presidente López Obrador vaya a hacer una gira. Es falso”, declaró Sheinbaum Pardo al responder una pregunta sobre las versiones que ubicaban el recorrido entre febrero y abril de 2027 y que atribuían a Morena su financiamiento.

Añadió que, aún en el supuesto de que el ex Mandatario decidiera recorrer el País, no habría impedimento para ello, y puso como referencia que ex presidentes han respaldado a gobernantes de oposición, entre ellos el apoyo de Felipe Calderón Hinojosa a la Gobernadora de Chihuahua.

“Supongan que quiera hacer una gira, ¿qué tiene de malo?”, expresó.

Las versiones difundidas vinculaban el presunto recorrido con la promoción del libro “Pueblo”, la obra más reciente de López Obrador.

La Presidenta sostuvo que la circulación de ese tipo de información responde a un propósito político y no solo a la ausencia de datos.

“Tienen un objetivo, que es debilitar al movimiento que representamos a través de la mentira”, afirmó.

Sheinbaum Pardo llamó a verificar la información antes de compartirla.

Los señalamientos sobre la presunta gira se difundieron en el marco del arranque de los procesos electorales de 2027, en los que se renovarán 17 gubernaturas.