Sheinbaum niega haber pedido ‘línea’ a AMLO en visita a Palenque

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su visita a Palenque, Chiapas, el fin de semana tuviera como propósito sostener una reunión con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, y descartó que sus decisiones sean orientadas por terceros.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo explicó que el viaje a Palenque estaba previamente programado en su agenda de giras, con motivo de una supervisión a la obra de conexión del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, conocida como la unión del Interoceánico.

“Fui a Palenque porque ya lo teníamos programado, porque las giras las programamos, porque es una obra muy importante la unión del Interoceánico, y se dio hace unas semanas”, declaró.

Rechazó las interpretaciones difundidas en diversos medios de comunicación que sugerían que el viaje tuvo como fin buscar orientación política de López Obrador, en el contexto de las acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Dijeron que fue la Presidenta a pedir línea; no tendría nada de malo que me reuniera con el Presidente; no tendría nada de malo”, expresó.

Sheinbaum Pardo calificó de misóginas las opiniones que dan a entender que sus decisiones son tomadas bajo la influencia de otras personas.

“Como si la Presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del País”, señaló, al cuestionar que se ponga en duda su capacidad para gobernar de manera autónoma.

Respecto a una fotografía que circuló en redes sociales en la que aparece junto a Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, ofreció una explicación directa. Indicó que Buenrostro Sánchez la acompañó al viaje porque necesitaba atender con urgencia una agenda de trabajo pendiente.

“Me dijo el jueves: me urge un acuerdo con usted porque traigo varios temas pendientes”, relató.

Detalló que ambas funcionarias cenaron en las instalaciones del Hotel del Tren Maya, donde se hospedaron durante la gira, y que en ese contexto fue tomada la fotografía que algunos medios y usuarios de redes sociales encuadraron como un encuentro reservado o cónclave político.

“Entonces en la noche pues teníamos hambre y nos fuimos a cenar ahí mismo en el hotel y ahí tomamos nuestro acuerdo normal como tengo con cualquier Secretaria o Secretario”, aclaró.