Sheinbaum niega investigaciones contra Adán Augusto, pese a 37 denuncias ante FGR

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que existan investigaciones en contra del Senador Adán Augusto López Hernández, quien renunció a la coordinación de Morena en el Senado de la República, pero conservará su escaño y el fuero constitucional.

La Presidenta hizo estas declaraciones en su conferencia matutina respecto a las 37 denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República contra el Senador.

Cuestionada sobre si López Hernández enfrenta un desgaste político considerable derivado de las investigaciones vinculadas a su persona, Sheinbaum Pardo respondió: “¿Cuáles investigaciones?”.

Añadió que “han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones”.

Indicó que López Hernández tomó la decisión de dejar la coordinación del Senado para dedicarse al trabajo territorial. Insistida nuevamente sobre el presunto desgaste político del Senador, Sheinbaum Pardo señaló: “Pues eso lo tiene que evaluar la gente, lo tiene que decir la gente”.

Respecto a las denuncias presentadas por el Sistema Nacional Anticorrupción, aclaró que “la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del Gobierno de México, previos o ahora, y no tiene la Secretaría ninguna denuncia”.

”Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, pues que la presente, pero no tiene ninguna denuncia”.

”La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos y si no que la Fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación. Por más que salgan los medios, por más que nosotros sepamos, no tiene ninguna investigación”, afirmó.

En octubre de 2025, María Elena Pérez-Jaén, Diputada suplente del PAN, presentó 37 denuncias penales ante la FGR contra López Hernández por presuntas irregularidades durante su gestión como Gobernador de Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021.

La legisladora panista interpuso las querellas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, con base en auditorías correspondientes a las Cuentas Públicas 2019 y 2020.

La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades no aclaradas en programas federales por un monto de 765.9 millones de pesos durante la administración de López Hernández como Gobernador de Tabasco.

Según las auditorías, el presunto quebranto a la Hacienda Pública se acercó a los 800 millones de pesos durante los ejercicios fiscales mencionados.

Los hechos denunciados incluyeron pagos duplicados a trabajadores, nóminas ejecutivas sin soporte documental, transferencias irregulares a unidades médicas y pagos a personas fallecidas o con licencia, entre otras inconsistencias documentadas por la ASF.

Las observaciones realizadas por el organismo fiscalizador no fueron debidamente aclaradas o solventadas, según la Diputada Pérez-Jaén.

Las denuncias también señalaron irregularidades en distintas dependencias estatales, incluida la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, con observaciones por más de 5.3 millones de pesos durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena en 2020.

Además, recordó que López Hernández había retado públicamente a que se presentaran pruebas y denuncias sobre supuestos actos de corrupción durante su administración.

Adicionalmente, en octubre de 2025, consejeros ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción solicitaron a distintas autoridades, entre ellas la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, revisar la evolución patrimonial de López Hernández.

El Senador renunció el 1 de febrero a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

El legislador anunció su decisión durante la reunión plenaria de los senadores morenistas en la antigua Casona de Xicoténcatl. En su lugar quedó el Senador Ignacio Mier Velazco, quien asumirá también la presidencia de la Jucopo.

López Hernández explicó en conferencia de prensa que dejará el cargo para dedicarse al trabajo político territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Afirmó que permanecerá “como un senador más” y que no solicitará licencia, por lo que conservará el fuero constitucional.

”En este momento lo más importante es fortalecer el partido, el movimiento rumbo a 2027”, declaró el legislador al anunciar su decisión.

”Toca ir a hacer tarea de territorio, me tocará estar en todo el País prácticamente, también en las circunscripciones que tienen mayor padrón electoral”, agregó.

López Hernández señaló que su objetivo será trabajar en la cuarta circunscripción electoral, que comprende la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Confirmó que cuenta con el visto bueno de Palacio Nacional y descartó estar en busca de un cargo diplomático.

”Hablé con quien tenía que hablar”, afirmó.