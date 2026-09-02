Sheinbaum niega llamadas de López Obrador y descarta ruptura en la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su antecesor Andrés Manuel López Obrador no le ha enviado mensajes ni le ha realizado una sola llamada para instruirle sobre las decisiones del Gobierno federal, y calificó como absurda la versión de una confrontación entre ambos.

Sostuvo que el ex Presidente se ha mantenido al margen de las decisiones de su administración.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro Gobierno, sumamente respetuoso. No ha mandado ningún mensaje que diga: ‘haz esto, haz aquello, no estoy de acuerdo con esto que hiciste, no me parece’”, afirmó.

“No ha habido una sola llamada que me haya dicho esto o aquello. Esta idea de que detrás de la Presidenta está gobernando López Obrador es una idea muy machista, la verdad”, agregó.

Sheinbaum Pardo señaló que López Obrador se encuentra retirado de la actividad política y concentrado en concluir su segundo libro, por lo que descartó que intervenga en las determinaciones gubernamentales.

Añadió que los señalamientos respecto a una ruptura buscan debilitar al movimiento que encabeza.

Afirmó que ni ella ni López Obrador, en su momento, han intervenido en la definición de las candidaturas de Morena.

“Los candidatos en Morena los pone el pueblo porque los ponen las encuestas. Ni siquiera la Presidenta participa, ni en su momento el Presidente López Obrador, en definir a los candidatos. Eso es lo que le da una enorme cohesión a nuestro movimiento”, declaró.

“Es absolutamente falso que quieren poner, quieren incidir en una división. Eso sí quieren ellos, quieren que haya una división. ¿Para qué? Pues para debilitar al movimiento que representamos, pero otra vez van a fracasar”, expresó.

Sheinbaum Pardo se refirió expresamente a la crisis en Sinaloa como uno de los episodios que alimentaron las versiones sobre una confrontación con el ex Mandatario.

“Ahora que pasó lo de Sinaloa, lo de Rocha y demás, ahora ya se inventaron de que hay una pugna interna y de que vamos a ver si la presidenta ahora sí pone a sus candidatos para demostrar que tiene el control del País”, reprochó.

Ante las versiones de que López Obrador habría alentado el retorno del Gobernador sinaloense, Sheinbaum Pardo negó haber conversado con el ex Presidente respecto al caso y calificó esa interpretación como “política ficción”.

Las declaraciones se produjeron un día después de que la mandataria nacional cerrara su Segundo Informe de Gobierno con un llamado a mantener la cohesión interna del oficialismo. “Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”, dijo.