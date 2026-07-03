Sheinbaum niega mala negociación del T-MEC con EU; afirma certidumbre y ventaja de México sobre Canadá

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que su Gobierno haya negociado mal con Estados Unidos el T-MEC y destacó la posición de México frente a Canadá.

“Ahora hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos, que es absolutamente falso”, dijo la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum agregó que Canadá se encuentra “incluso en condiciones todavía de mayor desventaja” con respecto a las que tiene México con Estados Unidos.

“Es una visión del Gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo”, explicó.

Recordó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá estará vigente 10 años más y que durante ese tiempo se puede tomar la decisión de alargarlo 16 años. Además, indicó que habrá revisiones anuales y precisó que esta primera será “muy determinante”.

“Somos optimistas en el T-MEC y en esta revisión particularmente que viene, y decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene y hay buena relación en materia comercial con el Gobierno de Estados Unidos”, destacó.



Sheinbaum se reúne con empresarios

Este 2 de julio, la presidenta se reunió con empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en la que animó a las y los empresarios a seguir invirtiendo en el país.

Esta mañana la mandataria detalló que las y los empresarios le piden al gobierno federal mejoras en los procedimientos para tramitar permisos y así avanzar en las inversiones. Además, indicó que se les informó sobre las negociaciones que se llevan a cabo con el T-MEC.