Sheinbaum niega que $800 millones acordado con el Gobierno de Oaxaca sea un pago a la CNTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los 800 millones de pesos acordados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante las negociaciones para concluir la huelga nacional constituyan un pago directo al sindicato, y precisaron que los recursos se destinarán íntegramente a mejorar la educación en Oaxaca.

En su conferencia mañanera de este lunes, desmintió que los fondos beneficien a la organización magisterial.

“No tienen absolutamente nada que ver con la CNTE; es para la educación de los niños y las niñas en Oaxaca”, afirmó.

Además, precisó que los recursos se traducirán en nuevas plazas para maestros y mejoras a la infraestructura escolar.

“Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso; va para mejorar la educación en Oaxaca”, insistió.

El acuerdo central quedó asentado en una minuta fechada el 17 de junio y firmada por Delgado Carrillo, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el Secretario de Educación en esa entidad federativa, Emilio Montero.

El documento establece que el Gobierno federal otorgaría “un recurso económico al magisterio oaxaqueño para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026”, en referencia a los 800 millones de pesos asignados también durante el paro del año anterior.

La SEP precisó que los recursos atenderían contrataciones, recontrataciones, recategorizaciones, basificaciones y compactación de horas, entre otros rubros, y que en el caso de Oaxaca, Chiapas y Zacatecas los acuerdos dan continuidad a programas de trabajo en operación desde el ciclo anterior, “con metas orientadas a atender las necesidades más urgentes y prioritarias, además de brindar certeza laboral y estímulos establecidos por ley; nada de privilegios o prerrogativas especiales”, según el comunicado de la dependencia.

La CNTE inició su huelga nacional el 1 de junio de 2026 con movilizaciones en la Ciudad de México y varios estados de la República.

El magisterio disidente instaló un plantón en el Centro Histórico capitalino y realizó marchas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el bloqueo de accesos al Estadio Azteca el día en que se disputó el partido entre Colombia y Uzbekistán, dentro de la Copa del Mundo 2026, acción con la que presionó para reabrir el diálogo con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Vázquez.

El 20 de junio de 2026, líderes de la Coordinadora anunciaron el fin de la huelga y el repliegue de sus contingentes, aunque advirtieron que regresarán con mayor fuerza si sus demandas centrales —la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa— no son atendidas.

“¡Nos vamos, nos vamos, pero pronto regresamos!”, corearon los docentes en un mitin frente a las instalaciones de la Sección 9 en la Ciudad de México.

Las negociaciones no se limitaron a Oaxaca. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero obtuvo el compromiso de una reunión en Chilpancingo con Delgado Carrillo y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, para negociar recategorizaciones, un estímulo de 100 mil pesos para docentes próximos a jubilarse y un incremento presupuestal.

Los maestros de la Ciudad de México consiguieron que las autoridades evaluaran la entrega de 240 becas para hijos de profesores, un bono adicional equivalente a 40 días para jubilados, la restitución de descuentos por ausentismo durante el plantón, la revisión de 4 mil 294 plazas y la ampliación a ocho días de la licencia para cuidado de familiares enfermos.

Entre los compromisos federales adicionales figura una ruta para la eventual eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, aunque legisladores afines al Gobierno advirtieron que el proyecto tardaría en llegar al Congreso de la Unión.

Los líderes de la CNTE anunciaron que mantendrán una estrategia de seguimiento territorial a Sheinbaum Pardo.

“Vamos a exigir la interlocución con ella y vamos a estar presentes en los estados de la República que visite para solicitar que se nos atienda”, advirtió Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas.