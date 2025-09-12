Sheinbaum niega que en México existan investigaciones contra la Luz del Mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó tener información respecto a investigaciones llevadas a cabo en México contra los líderes de la iglesia evangélica mexicana La Luz del Mundo.

Durante su conferencia de prensa matutina fue cuestionada sobre posibles solicitudes de parte del Gobierno estadounidense para colaborar en las pesquisas contra los líderes de dicha religión.

”Hay acusaciones en Estados Unidos contra el líder de la Luz del Mundo aquí en México, ¿le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega? Ya que hay varias personas involucradas”, le preguntó un reportero.

”No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso”, respondió.

El jalisciense Naasón Joaquín García, de 56 años y “Apóstol de Jesucristo” de la iglesia evangélica la Luz del Mundo -cuya sede está en Guadalajara-, fue acusado el 10 de septiembre por un jurado federal investigador en Nueva York, de que, durante décadas, permitió el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de él y su padre, Samuel Joaquín Flores, quien murió el 8 de diciembre de 2014, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores.

Según lo indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado, los cargos contra la red de Joaquín García fueron el resultado de una “investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de decenas de valientes víctimas”.

Joaquín García fue puesto bajo custodia federal la mañana del 10 de septiembre, en Chino, California, donde cumplía una sentencia de más de 16 años, luego de declararse culpable de dos cargos estatales en 2022, según informó el jurado federal investigador de Nueva York, en un comunicado.

Las otras cinco personas acusadas de estos delitos fueron: Eva García de Joaquín, detenida el 10 de septiembre de 2025, en Los Ángeles y que se esperaba compareciera en el Distrito Central de California

Además de Joram Núñez Joaquín, detenido el 10 de septiembre de 2025, en Chicago. Se esperaba que compareciera en el Distrito Norte de Illinois. Además de Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña.

El Gobierno de Estados Unidos solicitaría la detención y extradición de Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña, para que se enfrentaran a la justicia estadounidense por los cargos imputados.

Joaquín García fue sentenciado el 8 de junio del 2022 a 16 años y 8 meses de prisión, tras declararse culpable de tres de los 19 cargos que enfrentaba en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California, Estados Unidos, relacionados con abuso sexual de menores.