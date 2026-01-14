Sheinbaum niega que EU haya solicitado investigar a políticos de Morena por narco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el Gobierno de Estados Unidos haya solicitado en algún momento la detención o investigación de políticos mexicanos de Morena, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Descartó categóricamente que este tema se haya abordado en reuniones bilaterales o llamadas telefónicas con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Nunca se ha tocado ese tema, ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento con Estados Unidos, le damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema ni en llamadas ni reuniones”, declaró Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina.

Añadió que “no hay un caso donde nos hayan dicho: tenemos pruebas de esto, hay orden de aprehensión”.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se produjeron un día después de que el diario estadounidense The Wall Street Journal publicara un artículo en el que informó que funcionarios de alto nivel del Gobierno de México sostuvieron reuniones privadas para analizar posibles “exigencias insostenibles” del Presidente Trump, entre ellas el arresto de políticos mexicanos vinculados con cárteles del narcotráfico.

El reporte, firmado por los corresponsales José de Córdoba, Steve Fisher y Santiago Pérez, señaló que dichas reuniones se intensificaron tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura del ex Presidente Nicolás Maduro.

“Funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas desde que Maduro fue depuesto, donde discutieron la posibilidad de demandas insostenibles de Trump más allá de la acción militar estadounidense, incluidos los posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum que Estados Unidos cree que tienen vínculos con cárteles”, publicó el diario.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también desmintió en junio de 2025 que el tema de presuntos políticos vinculados con el narcotráfico se haya tratado en reuniones con autoridades estadounidenses.

La controversia surgió tras una llamada telefónica del 12 de enero entre Sheinbaum Pardo y Trump,

La llamada, que tuvo una duración aproximada de 15 minutos, abordó temas de seguridad, reducción del tráfico de drogas, comercio e inversiones.

Durante la conversación, Trump preguntó por la postura de México respecto a Venezuela y ofreció asistencia militar estadounidense para combatir el narcotráfico en territorio mexicano, propuesta que la presidenta mexicana rechazó de manera inmediata.

El reporte de The Wall Street Journal indicó que tal escenario de arrestos de políticos de Morena “podría socavar la posición política de Sheinbaum y enfurecer a la facción nacionalista de su partido gobernante”.

También señaló que Morena ha rechazado las acusaciones de corrupción y que Sheinbaum Pardo ha manifestado públicamente que cualquier investigación debe seguir los cauces legales y solo proceder si la Fiscalía General de la República cuenta con pruebas concretas.