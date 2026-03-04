Sheinbaum niega que presiones de EU motivaran operativo contra ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se hubiera realizado como resultado de presiones del Gobierno de Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo precisó que la operación tuvo como objetivo la detención del líder criminal, quien contaba con órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

“No fue ese objetivo. Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias. Entonces el operativo fue para detenerlo”, afirmó.

Explicó que durante la intervención, efectuada el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional recibieron agresiones y respondieron al ataque.

“El problema es que recibieron agresiones, la Secretaría de la Defensa Nacional, y respondió en el momento”, señaló.

Si bien reconoció que el operativo contó con información de inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses, Sheinbaum Pardo subrayó que la decisión de actuar fue soberana.

“Pero no se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en específico operativo, perdón, en específico de algunas agencias”, declaró.

La Presidenta declinó identificar qué agencias participaron en el intercambio de información y remitió esa precisión a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Del mismo modo, indicó que las investigaciones en torno a la estructura del CJNG, así como posibles operativos posteriores, corresponden al Gabinete de Seguridad o a la Fiscalía General de la República.

“Hay muchos temas que están en investigación y en todo caso le corresponde a la Fiscalía contestar o al propio Gabinete de Seguridad”, indicó.

Sheinbaum Pardo aseguró que la seguridad está garantizada para los visitantes del Mundial de Fútbol de 2026, cuya sede en México incluye a Guadalajara.

Explicó que el dispositivo de vigilancia es coordinado por la SSPC Federal, la Sedena, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las policías estatales, y que ese trabajo se desarrolló durante cerca de un año.

“Está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial”, afirmó.

Añadió que este mismo 4 de marzo se sostendría una reunión con la Federación Internacional de Fútbol Asociación para revisar los preparativos en materia de seguridad y logística rumbo al torneo.