Sheinbaum niega que retiro de visa a ‘Andy’ López Beltrán se deba al huachicol fiscal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, ex secretario de Organización de Morena, esté relacionada con el huachicol fiscal, y sostuvo que se trata de una medida política y de injerencia en decisiones que competen únicamente al Gobierno de México, a la Fiscalía General de la República o al Poder Judicial.

Durante su conferencia matutina, descartó cualquier vínculo entre la cancelación del documento migratorio y el contrabando de combustibles.

“No estuvo, y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista es un tema político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema u otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés, les abren las puertas; y no voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica”, expresó.

La FGR informó el 17 de agosto que no cuenta con datos de prueba para iniciar una investigación contra López Beltrán por el caso del huachicol fiscal, luego de que su nombre fue mencionado en dos testimonios relacionados con esa red.

El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer públicamente la revocación de su visa mediante una carta.

Sheinbaum Pardo cuestionó que la cancelación de un documento migratorio derive automáticamente en la apertura de carpetas de investigación en México.

“Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? O sea, ahora si ellos quitan una visa, ¿representa una investigación de la Fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal?”, planteó.

Como contraste, reprochó que Estados Unidos mantenga vigente la visa de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, dirigente nacional del PRI, pese a las indagatorias y a la solicitud de declaración de procedencia que enfrenta por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente del Gobierno de Campeche.

Sin mencionarlo por su nombre, aludió al legislador priista.

“Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa a esas personas. Bueno, a ver, dénme ustedes un ejemplo. Algunos hasta andan pidiendo su desafuero”, afirmó.

“Entonces, ¿es político o no es político? En todo caso, que den pruebas de una investigación penal”.

La Presidenta precisó que corresponde al Departamento de Estado de Estados Unidos atender las solicitudes de visa y su revocación, y sostuvo que se trata de un trámite entre el solicitante y ese País.

“No es un asunto de Estado, o de la relación de los estados, sino de la relación del individuo que solicita una visa, a menos que sea una visa diplomática o visa solicitada por el Gobierno”, explicó.

Aclaró que su administración no ha solicitado información sobre las visas revocadas a funcionarios y políticos mexicanos.

Sheinbaum Pardo atribuyó el uso político del caso a sectores del Gobierno estadounidense y al calendario electoral de ese país, con comicios previstos para noviembre de 2026.