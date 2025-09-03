Sheinbaum niega tener miedo a cárteles del narco, como lo afirmó Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que tuviera miedo o que México era gobernado por los cárteles del narcotráfico, tal como lo dijo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dos días antes.

”Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al Presidente Trump y pues no, no es verdad esta afirmación que hace; pero nos quedamos con la buena relación, le agradezco además la buena mención que hizo de mi persona”, indicó.

”Y lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México?, es que hemos logrado entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo descartó concretar un encuentro con el Presidente de Estados Unidos y dijo que la comunicación se mantendría por ahora vía telefónica.

Además, insistió que pese a las declaraciones de Trump, existía una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, lo que, según ella, había permitido lograr entendimiento en diversos temas importantes para ambos países.

“En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos, en el tema del gusano barrenador se está llegando a un buen acuerdo, que ya no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con base en indicadores técnicos. En otros temas de aranceles, también se sigue trabajando, el Secretario de Economía [Marcelo Ebrard] está ahora en Washington en reuniones tanto con el Secretario de Comercio [Howard Lutnick], como el Embajador de los tratados comerciales [Jamieson Greer]”, destacó.

”Y, en el caso de seguridad, hemos llegado a un buen acuerdo. Y yo creo que eso es importante porque puedes estar de acuerdo con unas cosas o no con un Gobierno extranjero, pero lo importante aquí y por la importancia de la relación México-Estados Unidos es que estamos llegando a acuerdos de entendimiento, y eso es muy importante. Nosotros nos quedamos con esa parte que es muy buena para el País”, agregó.

Donald Trump hizo dichas afirmaciones un par de días antes de que Marco Rubio, Secretario de Estado, realizara su primera visita oficial a México.

Trump dio una entrevista exclusiva al Daily Caller, en la cual el periodista Reagan Reese le preguntó si confiaba en que México reforzaría la frontera con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos respondió alabando a Sheinbaum Pardo, sin embargo dijo que México era gobernado por los cárteles del narcotráfico.