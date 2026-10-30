Sheinbaum no descarta acudir al homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó asistir al homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Informó, durante su conferencia en Palacio Nacional, que el acto fue organizado por la familia del político junto con la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel.

“Vamos a, si nos es posible con el tiempo, ir a este homenaje”, declaró.

Sheinbaum Pardo detalló que el acto solemne comenzaría a las 12:30 horas y que ella preveía acudir durante la tarde.

Entre los compromisos de su agenda para ese día mencionó una conmemoración del Plan DN-III en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, posteriormente, la entrega de apoyos en Hidalgo.

El Palacio de Bellas Artes ha albergado homenajes a figuras de la música, como Juan Gabriel; del cine, como Silvia Pinal, y de la literatura, como Octavio Paz y Gabriel García Márquez. Ningún político mexicano había recibido ese reconocimiento antes.

Sheinbaum Pardo acudió el jueves al funeral en el Panteón Francés.

Según testimonios de familiares, ahí se acercó a los tres hijos del ingeniero Cárdenas —Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel— para acordar los detalles del homenaje.