Sheinbaum no desmiente suspensión de envío de petróleo a Cuba; Pemex decide cuándo y cómo, dice

Petróleos Mexicanos retiró del calendario de exportaciones el cargamento de petróleo crudo programado para el mes de enero de 2026 con destino a Cuba, según documentos consultados por la agencia Bloomberg.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que la decisión sobre cuándo y cómo se envía petróleo a la isla corresponde a Pemex, sin desmentir explícitamente la suspensión reportada.

”Tiene que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. No es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, afirmó durante su conferencia matutina.

Explicó que la definición sobre cuándo se envía el petróleo es “una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del Gobierno, de una decisión humanitaria, de emplear en determinadas circunstancias”.

Sheinbaum Pardo enfatizó que estos envíos forman parte de la política exterior mexicana y se encuentran dentro del marco de la soberanía nacional.

El envío cancelado debía embarcarse a mediados de enero de 2026 a bordo del buque Swift Galaxy, con bandera panameña, y su llegada a la isla estaba prevista antes de finalizar el mes, según el programa original consultado por Bloomberg.

El cargamento fue eliminado del calendario sin que Pemex ni la Secretaría de Energía proporcionaran una explicación oficial sobre la decisión.

Ni Pemex ni la Sener respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la suspensión.

La decisión ocurre en un contexto marcado por crecientes tensiones con la administración del Presidente estadounidense Donald Trump, quien intensificó su presión pública contra Cuba.