La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no acataría la resolución para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF), la publicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), y, que, por el contrario, denunciaría a Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Juárez Salas ordenó a Sheinbaum Pardo y al director del DOF, Alejandro López González, eliminar, en un plazo no mayor a 24 horas, la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), realizada el 15 de septiembre de 2024, por Andrés Manuel López Obrador.

La juzgadora federal resolvió en un incidente, dentro del amparo 823/2024, que el Gobierno Federal incumplió una suspensión provisional que le ordenó abstenerse de publicar el decreto en el DOF, tres días antes de su difusión.

“Dentro de dicho lapso [24 horas], deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminar la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre del 2024, del Decreto de Reforma Constitucional”, ordenó Juárez Salas, quien indicó que de incumplir con el requerimiento, se daría vista al Ministerio Público de la Federación (MPF).

Ello con base en lo establecido en la fracción III del artículo 262, de la Ley de Amparo, el cual indica que un funcionario público que no obedezca una suspensión dictada en juicio de amparo, puede ser penado con hasta nueve años de prisión, una multa 50 a 500 días, su inhabilitación o inclusive su destitución. Sin embargo, sería la Fiscalía General de la República (FGR) la que determinaría si se ejerce acción penal contra el presunto responsable.

La misma juzgadora federal había otorgado una suspensión definitiva, el 20 de septiembre de 2024, para que se borrara del Diario Oficial de la Federación, la publicación del decreto de la reforma judicial, aunque dicha suspensión definitiva tampoco fue acatada por el entonces presidente López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo expuso que “la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación; primero, porque una jueza no está por encima del pueblo de México”.

“Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento. Tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, agregó.

Sheinbaum enfatizó en que “no vamos a bajar la publicación y vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”.

“No queremos que quede en la impunidad sino un antecedente porque una juez está pidiendo se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo y que deriva de la voluntad del pueblo de México, expresada en las urnas el 2 de junio de 2024 [...] La reforma al Poder Judicial va, ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden frenar la voluntad del pueblo de México”, explicó.

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal [CJEF], aseguró que “hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que ordenan los jueces”, y enlistó los que consideró más relevantes.

“Ellos [los jueces] saben, son constitucionalistas, peritos en Derecho, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional, está clarísimo, lo dicen, que no es susceptible”, detalló.

“Todo lo tenemos desarrollado y hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente que están desobedeciendo a la propia Constitución, no lo explico porque es clarísimo y obvio, es un caso sin precedentes”, insistió.

La denuncia ante el CJF es porque “tiene que revisar la actuación de los jueces de Distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencias y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y el poder reformador, que está en el Congreso”, dijo.

“En estos casos, los jueces están actuando al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están desacatando el orden constitucional”, expresó, por su parte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, titular de la Coordinación de Política y Gobierno, de la Presidencia de la República.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo consideró pertinente que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, pidiera a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), manifestarse respecto a los amparos interpuestos contra la elección del PJF.

“No está suspendido, lo que llamó la presidenta del INE, y creo que es pertinente, es a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo”, comentó y también destacó la importancia de aclarar qué instancia tenía la facultad final para determinar la validez de una elección.

“Es importante que se sepa, en el caso de elecciones, quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección, decir si se realizó bien o mal, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [...] Entonces lo que hizo la presidenta del INE, es decir, pedirle al Tribunal Electoral que se manifieste”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Ante el cuestionamiento respecto a si esta situación podría retrasar aún más la elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, la titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que “no tienen sustento jurídico, no hay sustento jurídico”.