Sheinbaum no invita a presidenta de la SCJN, al aniversario de la Constitución

Claudia Sheinbaum Pardo reveló de que no invitó a Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a la ceremonia por el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que se llevaría a cabo, en el Teatro de la República, en la capital homónima del estado de Querétaro.

“¿La presidenta de la Corte, Norma Piña, está invitada para asistir mañana a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución?”, le preguntó un reportero, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“No, no está invitada, la Corte no está invitada [...] No va a haber ningún representante, va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”, respondió la mandataria nacional. “¿Cuál es la razón?”, le insistió el periodista. “¿Pues es obvia no? Es obvia”, contestó la presidenta.

“Somos republicanos y somos respetuosos pero también pedimos respeto, es una relación mutua de respeto de un lado y de otro, entonces hasta ahora la Corte pues qué es lo que ha estado haciendo, la mayoría de los ministros de la Corte”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“Entonces en esta ocasión sí tomé la decisión de que es un acto republicano pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución [...] Entonces en esta ocasión tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador se dijo orgulloso, el 6 de febrero de 2023, de que Piña Hernández no se levantó de su asiento a la llegada del mandatario nacional, a la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, ya que, según el político tabasqueño, ello demostraba división de poderes.

“Ayer, me dio mucho gusto [que no se levantara] porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio gusto, muchísimo gusto, porque eso no se veía antes”, indicó AMLO durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Los ministros de la Corte eran empleados del presidente, desde luego, en la formalidad, desde el Porfiriato, se hablaba de la división, el equilibrio de los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un evento así?”, comentó López Obrador.

“Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros, y también es un desmentido, cuando se habla de una dictadura, una tiranía”.

AMLO dijo que era una exageración el hablar de una dictadura o tiranía durante su gobierno. “Están molestos porque en el fondo lo que imperaba era la corrupción y el influyentismo, entonces ya no hay eso, ahora hay transparencia”, insistió, refiriéndose a sus opositores.

“En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”, reclamó, el 5 de febrero de 2023, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, en su cuenta de la red social X.

En un mensaje en el cual, Ramírez Cuevas adjuntó una fotografía en la que se apreciaba que la ministra presidenta de la SCJN, quien permaneció sentada cuando López Obrador llegó al escenario del Teatro de la República, en la capital homónima del estado de Querétaro.

Aunque la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) no se puso de pie, como lo hicieron el resto de los presentes en la ceremonia, finalmente lo hizo durante los honores al presidente de la República, cuando fue entonado el Himno Nacional.

En su discurso, durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución de 1917, Piña Hernández exigió respeto a la división de poderes y a la independencia del PJF, asimismo, demandó que se calificara a los jueces sólo por sus resoluciones y no por otros criterios.

“La diversidad entre quienes impartimos justicia no sólo es inevitable, es deseable. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca, nunca, perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y de la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía el detrimento de las personas que nos demandan justicia”, señaló la presidenta de la SCJN y del CJF.

“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad”, dijo.

Además, Piña Hernández advirtió que, ante las injusticias que generan inconformidad, descontento, enojo y violencia, la única solución es el fortalecimiento institucional. Asimismo, alertó también sobre el riesgo de que los actores políticos experimenten, en sus escritorios, una falsa sensación del “deber cumplido”, solo por participar “en reuniones con bellos ejercicios de oratoria”, a los que calificó como “encuentros estériles”.

“Hoy les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país para dar ejemplo de que en la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia, la Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental”, finalizó.

Lorenzo Córdova Vianello, entonces consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), elogió, el 6 de febrero de 2023, el discurso de Piña Hernández, quien, durante la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, demandó respeto al PJF.

“Gran discurso de la Ministra Norma Piña, Presidenta de la @SCJN, ayer en Querétaro, resaltando la #IndependenciaJudicial como principio central de la vida democrática, en tiempos en los hay quienes ven en la Constitución algo prescindible en aras de sus intereses políticos”, indicó el consejero presidente del órgano constitucional autónomo, en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó que Piña Hernández fue “irrespetuosa” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no ponerse de pie cuando éste tomó su lugar durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, llevada a cabo en el Teatro de la República, en la capital homónima del estado de Querétaro.

Durante su conferencia semanal, Jara Cruz, militante de Morena y desde el 5 de febrero de 2023, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), señaló que la ministra no se levantó de su asiento, lo que, según él, fue una falta de respeto a lo que representa el Poder Ejecutivo Federal..

“Fue muy poco respetuosa, no respetó el protocolo ni lo que representa el Poder Ejecutivo ni lo que representa como institución, no se paró [...] La señora ministra no sabe hacer política o está haciendo caso de los conservadores, fue un comportamiento innecesario”, aseguró al referirse a la Ministra Presidenta, de quien en dos ocasiones mencionó erróneamente su apellido [...] Nosotros nos quedamos pensativos de cómo va actuar la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora con la representación de la ministra Piñas (sic)”, indicó el gobernador de Oaxaca.

Mientras que Felipe Calderón Hinojosa criticó, el 6 de febrero de 2023, que la ministra Piña Hernández y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Santiago Creel Miranda, hubieran sido sentados hasta la orilla del presidium, durante la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

El exmandatario nacional señaló el hecho de que Creel Miranda y Piña Hernández, eran representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, por lo que consideró que debían haber sido ubicados a lado del presidente de la República y no en la orilla del presidium, lo cual calificó como una falta de respeto. Además, apuntó a que como subordinados del titular del Poder Ejecutivo Federal, los titulares de las Fuerzas Armadas no deberían de haber estado en donde se les ubicó.

“Los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían estar en el centro del presídium. Los militares son secretarios de Estado, subordinados al Ejecutivo. Es una falta haber enviado a presidentes del legislativo y del judicial a la orilla”, dijo Calderón Hinojosa, en un tuit.

“La gente vio, a lo mejor y como dijo el Presidente estaba cansada y por eso no se paró, pero son cosas que no tienen la mayor trascendencia”, manifestó Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), durante una gira por Tabasco, realizada el 6 de febrero de 2023.