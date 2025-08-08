Sheinbaum no sabía de presuntos vínculos de Maduro con Cártel de Sinaloa, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no tenía investigaciones respecto al posible nexo entre el Cártel de Sinaloa y el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, de 62 años, como acusó, un día antes, Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos.

Cuestionada al respecto durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que era la primera vez que sabía del caso y que en México no se tenía ningún indicio de los presuntos nexos de Maduro con el Cártel de Sinaloa.

”Es la primera vez que oímos ese tema, no hay, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada”, respondió la Sheinbaum Pardo, quien también exhortó al Gobierno de Estados Unidos a que presentara las evidencias que tuviera de la presunta relación del Presidente de Venezuela con el Cártel mexicano.

”Como siempre decimos, si tienen alguna prueba, que la muestren, nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello”, reiteró.

La Fiscal General de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de asociarse con el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y otros grupos criminales, para introducir 30 toneladas de cocaína en territorio estadounidense, por lo que duplicó la recompensa a 50 millones de dólares para quien proporcionara datos que condujeran a su captura.

“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, indicó Bondi, en un mensaje en video.

“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, y casi siete toneladas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha causado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, detalló Bondi.

La Fiscal General de Estados Unidos agregó que el Departamento de Justicia había incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más.

“Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del Presidente [Donald] Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsable por sus atroces crímenes”, enfatizó Bondi.