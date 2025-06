Sheinbaum nombra a ex comandante de la Guardia Nacional como Cónsul en Dallas

Luis Rodríguez Bucio, ex comandante general de la Guardia Nacional, y ex subsecretario de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como Cónsul General de México, en Dallas, Texas.

Según oficio firmado por el Canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Sheinbaum Pardo también designó a Carlos Iriarte Mercado -ex Diputado federal por el PRI, ex Alcalde de Huixquilucan, así como ex director general de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como Cónsul General en Boston, Massachusetts.

Otros titulares de consulados designados por la mandataria nacional mexicana, fueron Rafael Eugenio Laveaga Rendón, en Atlanta, Georgia; Marcos Augusto Bucio Mújica, en Nueva York; Donají Alba Arroyo, en Raleigh, Carolina del Norte; Marco Antonio Mena Rodríguez, en San Francisco, y Neftalí Said Pérez González, en San José, estos últimos dos en California.

Mientras que, según el oficio firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores, otros titulares de consulados nombrados por Sheinbaum Pardo fueron Claudia Velasco Osorio, en Sao Paulo, Brasil; mientras que para Toronto y Vancouver, Canadá, fueron designados Iván Norberto Sierra Medel y Julián Adem Díaz de León, respectivamente.

En el oficio -que fue originalmente firmado por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y que se envió al Canciller, con la petición de que se solicitara la aprobación de ese y otros nombramientos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- estaban los nombramientos de seis personajes sin ninguna experiencia diplomática.

Los otros cuatro de la lista son integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Además del ex comandante general de la Guardia Nacional, el nuevo Cónsul General de México en Nueva York tampoco cuenta con experiencia en cargos diplomáticos.

Bucio Mújica fungió como vocero de Francisco Labastida Ochoa, durante la campaña presidencial del PRI en el año 2000, y, durante el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ocupó cargos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Mientras que Pérez González fue ex director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, Mena Rodríguez ganó la gubernatura de Tlaxcala como candidato del PRI, entidad que gobernó del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2021. Tras ello, se volvió militante de Morena.

Mena Rodríguez también se desempeñó como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, del 16 de agosto de 2023 al 11 de mayo de 2025, durante la administración de López Obrador. Asimismo, Alba Arroyo, militante de Morena, fue candidata a la Secretaría General de dicho partido y es cercana de Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública.