Sheinbaum ofrece apoyo a viuda de Carlos Manzo; ‘será Alcaldesa de Uruapan’, confirma

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el sábado 1 de noviembre, será la próxima Presidenta Municipal, según confirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta de México también informó que ofreció ayuda a Quiroz García, durante la reunión que sostuvieron el martes, en la que también estuvieron presentes Lázaro Cárdenas Batel, actual Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, así como Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manzo, y a su hermano [Juan Manzo Rodríguez], y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el Secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas, y platicamos. Evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, del homicidio del Presidente Municipal Carlos Manzo”, detalló.

“Pero también platicamos hacia adelante, ya va a ser la Presidenta Municipal de Uruapan, el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado. Y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Esa es la primera información que quería darles”, comentó Sheinbaum Pardo.

El Pleno del Congreso de Michoacán votará, en sesión extraordinaria, que se llevaría a cabo a las 14:30 horas del 5 de noviembre, a favor de que la viuda del Alcalde asuma el cargo de Presidenta Municipal suplente de Uruapan.

El martes, la Comisión de Gobernación del Congreso estatal sesionó de manera urgente, para dictaminar dicho asunto, luego de que el Cabildo del Ayuntamiento remitió a la Mesa Directiva, un oficio donde informó sobre la ausencia definitiva de Manzo Rodríguez.

A iniciativa de Carlos Alejandro Bautista Tafolla, Diputado local del Movimiento Independiente del Sombrero, la actual presidenta honoraria del DIF municipal será propuesta ante el Pleno, como la nueva Alcaldesa de Uruapan, para el periodo constitucional 2024-2027, tras considerar que contaba con los requisitos de elegibilidad previstos en la legislación michoacana.

Según la orden del día, la sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán tendrá como único punto la lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que designa a la nueva presidenta municipal de Uruapan, cerrando con la toma de protesta correspondiente.