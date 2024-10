A quince días de haber asumido la presidencia y frente a las dudas y críticas de cómo podría impactar la reforma judicial a las inversiones en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con 240 empresarios nacionales y estadounidenses a quienes explicó las razones por las que se impulsó la reforma al Poder Judicial, al tiempo que buscó convencerlos de que el cambio constitucional no representa un riesgo para sus inversiones.

A término del encuentro, en el que también estuvo presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como el Canciller, Juan Ramón de la Fuente, Sheinbaum subrayó a los empresarios “que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial, ese no es el objetivo de la reforma”.

De haber sido así -y atendiendo que cuentan con las mayorías calificadas en el legislativo-, agregó, hubieran promovido una reforma como la impulsada por el ex presidente Ernesto Zedillo en 1994 en la que el Poder Ejecutivo tenía la atribución de nombrar a los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte.

“El objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso, lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos en el país y también al inversionista”, agregó la presidenta.

Ofrecen mesas de trabajo para despejar dudas

A fin de aclarar lo más posible las dudas de los inversionistas, miembros del CEO Dialogue y la Cumbre Empresarial, a cada uno se les entregó un encuadernado en el que se explican los cambios que se están impulsando en México.

Incluso, como parte de los acuerdos, la presidenta Sheinbaum encomendó a Marcelo Ebrard, a través de la Secretaría de Economía, que abra mesas de trabajo para despejar cualquier duda de los empresarios, no solo sobre la reforma judicial, sino también la Eléctrica que se está discutiendo en el Senado de la República.

“Ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario, se va a fortalecer el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y mantendremos mesas de trabajo, a través de la Secretaría de Economía, que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarías, que permitan -frente a cualquier duda- tener un trabajo de diálogo”, explicó la presidenta.

Concretan inversiones por 20 mil millones de dólares para 2025

Para el próximo año, México tendrá inversiones extranjeras por al menos 20 mil millones de dólares, confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“El diálogo fue muy productivo. La parte más importante de los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum (fueron): certeza, certidumbre, las inversiones en México están seguras”, señaló Ebrard.

Algunas de las empresas que estarán invirtiendo en el país serán México Pacific, Royal Caribbean, Amazon.

Y aunque estas inversiones podrían rebasar los 30 mil millones de dólares, pues otras se encuentran en análisis, la inseguridad en el país, particularmente en algunos estados del norte, no fue tema en la reunión que sostuvo la presidenta con los empresarios, misma que se prolongó por más de tres horas.

“El tema de la seguridad no fue tema en la reunión, nosotros en las mesas de trabajo vamos a tener una mesa de trabajo particular sobre seguridad en carreteras, por ejemplo, que le interesa al sector privado, a nosotros y a los ciudadanos y planteamos la estrategia que tenemos, pero no es en este momento un problema que se haya planteado para la inversión”, aseguró Sheinbaum.

Incluso, dijo, hay inversiones que se están planteando en Tamaulipas que están en puerta.

Otros de los temas que se abordaron en esta reunión fue la simplificación de trámites y los incentivos que se podrían dar a los empresarios a fin de que sigan invirtiendo en el país, por lo que la creación de la Agencia de Transformación Digital, próxima a presentarse formalmente, fue una decisión que aplaudieron los empresarios.

“Lo de la Agencia Digital es muy importante para nosotros porque eso nos ayuda a combatir la corrupción, es un gran anuncio y un gran paso”, celebró Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En su oportunidad, Sarah Bairstow, directora ejecutiva de México Pacific y copresidenta del CEO Dialogue, resaltó que el diálogo se haya dado directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Seguimos siendo muy optimistas, como creo que lo hicieron todos los que asistieron al Diálogo de CEO hoy en cuanto al clima para la inversión y el futuro aquí para México bajo la administración de la presidenta Sheinbaum”, compartió.