Sheinbaum ordena a Anticorrupción investigación contra Ebrard por estancia de su hijo en residencia de la Embajada de Londres

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno deberá iniciar de manera automática una indagatoria contra Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, tras la presentación de quejas formales vinculadas con la estancia de su hijo Marcelo Patrick Ebrard Ramos durante seis meses en la residencia de la Embajada de México en Londres en 2021, cuando el funcionario se desempeñaba como Secretario de Relaciones Exteriores.

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación. Si no fue la propia Secretaría, sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación; y así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, lo que tiene que revisarse es si se violó alguna norma en ese sentido”, declaró durante su conferencia de prensa.

También fue cuestionada sobre si compartía la postura del funcionario federal en el sentido de que no existió abuso en el episodio.

“Bueno, lo que hay que ver es si hubo alguna falta legal, jurídica y en todo caso normar si no existen esas normas. Normar las características de las Embajadas”, respondió sin pronunciarse en torno a la conducta del Secretario.

El diputado federal por el PAN, Marcelo Torres Cofiño, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Ebrard, contra la ex Embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco, y contra quien resultara responsable, por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia de la sede diplomática en la capital británica.

Según el legislador, los hechos podrían configurar los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento.

La denuncia señaló que Marcelo Patrick Ebrard Ramos habitó la residencia diplomática haciendo uso de instalaciones, servicios y recursos del Estado mexicano sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su permanencia en el inmueble.

El 15 de marzo, Ebrard admitió que su hijo residió en la Embajada de México en el Reino Unido durante aproximadamente seis meses en 2021, aunque rechazó que la situación constituyera un abuso.

El 16 de abril, el Secretario amplió su versión al señalar que fue González Blanco quien le ofreció alojar al joven para que pudiera asistir a cursos durante la pandemia de Covid-19.

“Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora, y le dije: ‘Oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios y yo tengo muchas reservas’, porque estábamos en plena pandemia, y me dijo: ‘Mándamelo a la residencia’”, relató Ebrard Casaubón.

También precisó que su hijo organizó una exposición artística en la sede diplomática con el propósito de atender problemas de salud mental en la comunidad local durante la contingencia sanitaria.

Ebrard negó cualquier irregularidad en el episodio.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por un hijo, no usamos ningún recurso indebidamente”, afirmó.

Según el Secretario, el joven regresó a México porque las clases se impartieron en modalidad virtual.

Ebrard encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 12 de junio de 2023, durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que transcurrió la estancia de su hijo en la residencia diplomática londinense.

El 20 de junio de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo lo designó Secretario de Economía, cargo que asumió el 1 de octubre de ese mismo año.