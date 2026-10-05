Sheinbaum ordena a SRE llamar a embajador Johnson y a Kuri por academia policial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamar al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, para que expliquen la instalación de una Academia Internacional de Capacitación Policial en esa entidad, proyecto cuya primera piedra fue colocada sin participación de autoridades federales mexicanas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta cuestionó que el acto se realizara al margen de la Cancillería, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Gabinete de Seguridad federal. Sostuvo que ningún gobierno estatal puede autorizar por su cuenta un centro de capacitación de carácter internacional.

“Llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador, porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México. Y, particularmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expresó Sheinbaum Pardo, quien añadió que el embajador estadounidense conoce que ese tipo de gestiones deben conducirse mediante la SRE.

La titular del Poder Ejecutivo Federal estableció que cualquier agencia o institución estadounidense que pretenda capacitar policías en territorio mexicano por motivos de seguridad debe canalizar su participación a través de la SRE y sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional.

La Presidenta de la República también señaló que los gobiernos estatales carecen de atribuciones en materia de delincuencia organizada, al tratarse de delitos de competencia federal, y calificó el caso como un ejemplo de los límites de lo admisible en la cooperación bilateral.

“¿Por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro que son delitos federales? Pues son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser. No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace algo normal y no es normal”, declaró.

Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno mantiene una relación institucional favorable con Johnson, a quien reconoció haber colaborado en la resolución de diversos asuntos con el Gobierno de Estados Unidos, aunque insistió en que determinados temas deben tramitarse por la vía diplomática formal.

El señalamiento ocurrió luego de que la mandataria nacional fuera cuestionada respecto a las críticas que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió contra el diplomático estadounidense en su libro “Pueblo”. En el texto, AMLO acusó a Johnson de conducirse como policía y no como representante diplomático, y le pidió mayor ecuanimidad y menos prepotencia en territorio ajeno.

López Obrador también calificó como “canallesca” la decisión del Gobierno estadounidense de retirar la visa a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, y sostuvo que la medida buscó beneficiar políticamente a la derecha mexicana.

Sheinbaum evitó respaldar esas expresiones y marcó distancia respecto a su antecesor. “Es una opinión que tiene el presidente López Obrador. Yo soy presidenta de México, mis declaraciones pues tienen que estar en el marco del presidente de México siempre buscando una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, mencionó.

Agregó que su Gobierno manifiesta sus desacuerdos cuando identifica injerencias y que el objetivo es que el embajador sostenga una relación institucional con las autoridades mexicanas. El llamado de la SRE a Johnson y a Kuri González se produce en un contexto de tensión por la participación de agencias estadounidenses en tareas de seguridad en territorio mexicano.