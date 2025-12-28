Sheinbaum ordena a titular de SEMAR a ir al lugar del accidente del Tren Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el accidente en el Tren Interoceánico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

Según el reporte oficial de la Secretaría de Marina (SEMAR), cinco de los heridos se encuentran en estado de gravedad tras el percance ocurrido en el estado de Oaxaca.

Respecto a la atención médica de las víctimas, la mandataria nacional detalló que los lesionados fueron trasladados a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los municipios de Matías Romero Avendaño y Salina Cruz. Asimismo, se brinda atención en clínicas de IMSS-Bienestar ubicadas en Juchitán de Zaragoza y Ciudad Ixtepec.

La titular del Poder Ejecutivo Federal instruyó a Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), y a Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para trasladarse al sitio del accidente con el objetivo de atender de manera personal a los familiares de los afectados.