Sheinbaum ordena a titular de SEMAR a ir al lugar del accidente del Tren Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el accidente en el Tren Interoceánico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.
Según el reporte oficial de la Secretaría de Marina (SEMAR), cinco de los heridos se encuentran en estado de gravedad tras el percance ocurrido en el estado de Oaxaca.
Respecto a la atención médica de las víctimas, la mandataria nacional detalló que los lesionados fueron trasladados a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los municipios de Matías Romero Avendaño y Salina Cruz. Asimismo, se brinda atención en clínicas de IMSS-Bienestar ubicadas en Juchitán de Zaragoza y Ciudad Ixtepec.
La titular del Poder Ejecutivo Federal instruyó a Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), y a Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para trasladarse al sitio del accidente con el objetivo de atender de manera personal a los familiares de los afectados.
Dijo que las labores de emergencia y coordinación institucional están a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SEGOB, con el apoyo de los delegados del IMSS e IMSS-Bienestar.
“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal”, manifestó Sheinbaum Pardo.
La mandataria también reconoció la colaboración brindada por Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, y su equipo de trabajo durante las primeras acciones de respuesta en la zona del siniestro.