Sheinbaum ordena plan para atender demandas de trabajadores del IMSS; pide consulta sindical libre

La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, elaborar esta semana un plan de acción para atender las demandas de los trabajadores, entre ellas el desabasto de medicamentos e insumos, la contratación de personal y la certeza laboral de quienes ingresaron durante la pandemia de Covid-19.

También exigió que la consulta sindical sobre el incremento salarial para el periodo 2026-2027, que se realizará este día, sea libre y sin presiones, luego de las protestas de trabajadores activos y jubilados que marcharon el martes en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria indicó que Robledo deberá presentarle el plan a más tardar este viernes para atender las inconformidades de los trabajadores y resolver los problemas que enfrenta el instituto.

“Zoé tiene la instrucción de a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”, afirmó.



Revisión del desabasto y farmacias

Sobre el desabasto, Sheinbaum explicó que solicitó información directa de los hospitales y que personal de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y otras áreas revisa los faltantes.

Añadió que desde hace aproximadamente mes y medio su gobierno realiza encuestas entre usuarios de las farmacias del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar para verificar si reciben sus medicamentos completos.

La Presidenta señaló que también se atiende la situación de los trabajadores contratados durante la pandemia que requieren mayor certeza jurídica sobre sus empleos, así como la falta de médicos en algunos turnos. Además, informó que se analiza un posible aumento a las becas de los médicos residentes.



Consulta sindical libre

Respecto de la consulta salarial de este miércoles, Sheinbaum sostuvo que los trabajadores deben decidir libremente si aceptan la propuesta de incremento para el periodo 2026-2027, sin recibir orientación para votar a favor o en contra.

“Yo pedí que fuera totalmente libre, que no hubiera ninguna orientación, sino que libremente quien trabaje en el Seguro Social pueda participar de esta consulta”, declaró.

La propuesta aprobada por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) contempla un incremento de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones; sin embargo, los inconformes exigen un aumento salarial de 10 por ciento, mejoras en sus jornadas laborales y el suministro oportuno de materiales e insumos médicos.



Marcha en la CDMX

Este martes, trabajadores activos, jubilados y pensionados marcharon desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, para exigir mejores condiciones laborales y la destitución del secretario general del sindicato, Rafael Olivos Hernández.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la movilización reunió a aproximadamente 7 mil personas y concluyó sin incidentes. A la protesta se sumaron integrantes de organizaciones de maestros, electricistas, mineros y petroleros.



Señalamientos de “oportunismo”

La Presidenta también se refirió a la presencia de representantes y organizaciones vinculados con partidos políticos durante la movilización. Al ser consultada por la prensa sobre la participación de liderazgos afines al Partido del Trabajo, respondió que la consideraba “muy oportunista”.

“Muy oportunista, la verdad, por decir lo menos, muy oportunista”, afirmó, y añadió que prefería no profundizar en el tema debido al periodo electoral.

Sheinbaum distinguió entre las demandas laborales, que aseguró serán atendidas, y el uso político que, a su juicio, algunos grupos hacen de las movilizaciones. No obstante, reconoció el derecho de las organizaciones a manifestarse.

“Lo que tengamos que resolver en el IMSS lo vamos a resolver”, sostuvo.

Las inconformidades se presentan mientras el instituto enfrenta una creciente demanda de servicios médicos y reconoce retos en materia de saturación, tiempos de espera y abasto.

Aunque el IMSS reportó un suministro promedio de medicamentos de 94 por ciento, los faltantes en algunas unidades médicas forman parte de los reclamos de los trabajadores.