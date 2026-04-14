Sheinbaum ordena visitas diarias de cónsules a centros de detención de ICE tras 15 muertes en EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó a los cónsules mexicanos acreditados en ciudades de Estados Unidos donde existan centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que visiten diariamente a los connacionales detenidos, en lugar de hacerlo de forma semanal como era la práctica anterior. La instrucción se dio a conocer el 14 de abril de 2026, luego de que el número de mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios de esa institución ascendiera a 15 durante la administración del Presidente de EU, Donald Trump.

El más reciente fallecimiento fue el de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien residía en EU desde hacía 25 años. Cabrera Clemente fue trasladado a un hospital en el estado de Luisiana luego de que agentes del ICE lo encontraran inconsciente en el centro de detención donde se encontraba recluido, donde murió. Con su deceso, el número total de connacionales muertos en esas circunstancias llegó a 15.

El 25 de marzo de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había reportado que 13 mexicanos habían perdido la vida en EU en el marco de operativos migratorios o bajo custodia del ICE. Ese mismo día, otro connacional, José Guadalupe Ramos Solano, falleció en el centro de procesamiento de Adelanto, en el estado de California, elevando la cifra a 14 decesos antes del caso de Cabrera Clemente.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instruyó además al titular de la SRE a comunicarse con las instancias correspondientes del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) del Gobierno de EU para que se permita la presencia cotidiana de los cónsules mexicanos en los centros de detención. “Di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del Gobierno de Estados Unidos de ICE para que visiten diario los centros de detención”, afirmó la mandataria nacional en su conferencia mañanera.

La Presidenta de la República señaló que el tema de los connacionales detenidos ha sido abordado en conversaciones previas con el presidente Trump, y que México ha expresado formalmente su desacuerdo con las condiciones de detención. “Hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá. Entonces, por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para defender a los mexicanos”, declaró Sheinbaum Pardo.

La SRE calificó el fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE como inaceptable y demandó que se corrijan las causas que provocan esas muertes. La medida de incrementar la frecuencia de las visitas consulares busca fortalecer el monitoreo del estado de salud y las condiciones de vida de los detenidos antes de que se presenten situaciones de riesgo.