Sheinbaum Pardo critica a la ONU por perder peso ante el conflicto entre EU, Israel e Irán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el papel de la Organización de las Naciones Unidas en el conflicto armado en Medio Oriente, al señalar que el organismo internacional dejó de cumplir su función original y ha perdido influencia frente a las potencias militares involucradas.

Las declaraciones las realizó durante su conferencia de prensa matutina.

“La ONU dejó de cumplir su labor; se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era garantizar un espacio en donde cada Nación tuviera la misma representación”, afirmó.

Sheinbaum Pardo calificó la situación como “triste, por decirlo menos”.

Señaló que la población civil es quien padece las consecuencias del conflicto, independientemente del régimen político de cada nación involucrada.

“Al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil; al final, quienes sufren son los pueblos”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo reiteró que la posición de México frente al conflicto en Medio Oriente es la solución pacífica y el rechazo a la guerra.

“Por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz”, agregó.

La Mandataria nacional expresó además la expectativa de que se recupere el papel de la diplomacia multilateral como mecanismo de resolución de controversias entre estados, en un contexto en que la ONU enfrenta cuestionamientos crecientes respecto a su capacidad para mediar en conflictos entre potencias militares.