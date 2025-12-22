Sheinbaum Pardo descarta apoyo a grupos delictivos ante violencia en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno federal mantiene una postura de neutralidad frente a las facciones delictivas que mantienen enfrentamientos armados en Sinaloa.

Subrayó que la prioridad del Gobierno federal es la protección de la población civil, luego de que el municipio de Escuinapa registrara una nueva jornada de violencia en su cabecera municipal y tramos carreteros durante el domingo.

Respecto al origen de las hostilidades, Sheinbaum Pardo atribuyó la situación actual a la ruptura interna de la organización criminal que opera en la entidad, derivada de la entrega de Ismael Zambada García, “El Mayo”, a las autoridades de Estados Unidos.

Precisó que la pugna entre los grupos identificados como “Los Mayitos” y “Los Chapitos” ha generado incidentes que no difieren de los observados en otras regiones del País, asegurando que su gestión no toma partido por ningún bando en conflicto.

En los eventos violentos reportados el 21 de diciembre, elementos de grupos criminales mataron a dos ciudadanos ajenos a los enfrentamientos en Escuinapa.

Según los reportes, un taxista falleció al quedar atrapado en el fuego cruzado en la colonia Paredones, mientras que un adulto mayor murió tras ser atropellado por un vehículo ocupado por civiles armados en la colonia Centro.

Estos hechos ocurrieron apenas cuatro días después de una serie previa de balaceras y bloqueos carreteros que resultaron en la muerte de tres personas en la misma zona.

“Nosotros no tomamos partido ni por uno ni por otro grupo, sino sencillamente la protección de la población que es lo más importante”, declaró durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo enfatizó que las fuerzas de seguridad federales han mantenido un despliegue constante en la región, logrando detenciones significativas y la incautación de laboratorios destinados a actividades ilícitas.

La logística de los ataques incluyó el cierre de vías de comunicación estratégicas, como la autopista Tepic-Mazatlán, donde un tráiler fue incendiado por sujetos armados para bloquear el tránsito.

Asimismo, se reportaron interrupciones a la circulación en la carretera Libre 15, específicamente a la altura de la Loma Atrasada, y en la vía estatal que conecta a Escuinapa con Teacapán.

Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Seguridad realiza visitas de supervisión a Sinaloa con una periodicidad de entre 15 y 21 días para coordinar las labores de inteligencia y operatividad.

Adelantó que durante el mes de enero de 2026, los titulares de las áreas de seguridad presentarán una evaluación detallada de los avances y resultados obtenidos mediante la estrategia aplicada en el Estado.

El Gobierno federal reiteró que Sinaloa cuenta con el respaldo total de las fuerzas federales para contener el impacto de la ruptura del grupo delincuencial.

La Presidenta concluyó que, pese a las críticas respecto a la claridad de los eventos que llevaron a la detención de Zambada García en Estados Unidos, la respuesta institucional se centrará estrictamente en el debilitamiento de las estructuras criminales y el restablecimiento del orden público.