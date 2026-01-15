Sheinbaum Pardo espera recibir al Papa León XIV en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su expectativa de recibir al Papa León XIV en México durante este año, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de El Vaticano respecto a la fecha específica de la visita.

Durante la conferencia de prensa matutina, informó que instruyó a la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comunicarse con la Nunciatura Apostólica en México, para coordinar los detalles de la posible visita del pontífice católico.

“Ya está la idea de que sí va a venir; no hemos recibido algo formal”, declaró.

Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un reconocimiento importante por parte de la Iglesia católica y señaló que, a pesar de que el Estado mexicano es laico, “eso no impide que reconozcamos que la gran mayoría del pueblo de México es católica”.

Agregó que el Gobierno federal busca conocer la fecha específica y el interés de la visita, mientras que “la Iglesia católica ya haría sus arreglos”.

El proceso de invitación formal inició en mayo de 2025, cuando Rodríguez Velázquez entregó personalmente una carta firmada por Sheinbaum Pardo al Papa León XIV, durante una recepción posterior a una misa en El Vaticano.

Ese encuentro, que duró aproximadamente 20 minutos, sirvió para discutir temas como la construcción de la paz y la reducción de la violencia.

El Pontífice respondió enviando “saludos a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo de México”.

El 12 de diciembre de 2025, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, la Presidenta de la República realizó una llamada telefónica al Papa León XIV, para reiterar la invitación oficial, constituyendo la segunda invitación formal del País.

El 14 de enero, León XIV expresó en audiencia privada con Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, su “deseo e interés” de viajar pronto a México, para “encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”.

Según el comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, el Pontífice se mostró agradecido por la invitación que Aguiar Retes le había planteado pocos días después del cónclave por el que fue electo en mayo de 2025.

Fuentes cercanas a la Iglesia católica, citadas por medios especializados, señalaron que el Papa León XIV contempla realizar una visita a México en septiembre de 2026, como parte de una gira posterior a su participación en un evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas, en Estados Unidos.

Según la información disponible, León XIV asistirá primero al encuentro internacional convocado por la ONU y, una vez concluido, se trasladaría a territorio mexicano para realizar diversas visitas, aunque hasta el momento no se han definido públicamente las ciudades o entidades que formarán parte de su itinerario.

Las fuentes consultadas por los citados medios especializados, indicaron que, aunque aún no existe un anuncio formal por parte del Vaticano, se mantienen conversaciones preliminares para explorar las fechas y condiciones en las que podría realizarse la visita.

León XIV, nacido como Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, fue elegido el 8 de mayo de 2025 como Papa.

El Papa desarrolló una profunda labor pastoral en Perú, donde trabajó en la misión de Chulucanas entre 1985 y 1986, y posteriormente se desempeñó como obispo de Chiclayo desde 2015 hasta 2023.

Su vinculación con América Latina y su deseo específico de visitar la Basílica de Guadalupe, en el Tepeyac, han sido expresados en múltiples ocasiones.

En noviembre de 2025, durante un encuentro informal con medios de comunicación en Castel Gandolfo, León XIV manifestó que México ocupaba un lugar privilegiado entre sus planes de viaje para 2026, junto con Uruguay, Argentina y Perú.

Señaló que planificaba más viajes a partir de 2026, debido a que sus compromisos en Roma, Italia, disminuirían con el fin del Año Santo.

“Yo encantado de viajar. El problema es coordinar con todos los compromisos”, declaró.

La última visita de un papa a México ocurrió del 12 al 17 de febrero de 2016, cuando Francisco realizó su primer y único viaje apostólico al País.

Durante esos seis días, el religioso argentino visitó Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

El último día de su visita, el 17 de febrero de 2016, el Pontífice celebró una misa en Ciudad Juárez, Chihuahua, a pocos metros de la frontera con Estados Unidos, donde bendijo una cruz dedicada a los migrantes, siendo la primera misa binacional de la historia realizada por un Papa.

México ha recibido visitas papales desde 1979, cuando Juan Pablo II realizó su primer viaje al País, convirtiéndose en el primero en visitar territorio mexicano.

El Papa polaco volvió en 1990, 1993, 1999 y 2002, totalizando cinco visitas durante su pontificado.

En su última visita, realizada del 30 de julio al 1 de agosto de 2002, Juan Pablo II fue recibido como jefe de Estado por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada y canonizó a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Por su parte, Benedicto XVI visitó México en 2012, realizando una breve visita a León y Silao, Guanajuato.

La coordinación diplomática para una eventual visita papal corresponde a la Nunciatura Apostólica en México, que funciona como la representación diplomática de la Santa Sede en el País.

Hasta el momento, El Vaticano no ha confirmado de manera oficial ninguna fecha específica para la visita del Papa León XIV a México.

Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno federal espera conocer los detalles y la fecha definitiva en las próximas semanas.