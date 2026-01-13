Sheinbaum Pardo explica que empresas de telefonía resguardarán datos del registro de celulares

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el registro obligatorio de líneas telefónicas celulares es una medida para garantizar la seguridad y combatir delitos como la extorsión y el fraude, y aclaró que los datos personales de los usuarios quedarán bajo resguardo de las empresas de telefonía, no del Gobierno federal.

En su conferencia matutina explicó que el registro “no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente”, y detalló que las compañías telefónicas son las responsables de custodiar la información personal de los usuarios que se registren en el nuevo Padrón de Telefonía Móvil.

Señaló que solamente las autoridades correspondientes podrán solicitar acceso a los datos de un usuario cuando exista una investigación oficial sobre un presunto delito cometido mediante ese teléfono celular.

“Si hay una llamada de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, la autoridad puede pedir a la telefónica a quién pertenece ese número”, indicó.

Sheinbaum Pardo subrayó que el proceso de vinculación se realiza directamente con las empresas telefónicas, y que si posteriormente se comete un delito con una línea registrada, las áreas de seguridad o de procuración de justicia podrán solicitar formalmente a la compañía correspondiente la información del número telefónico involucrado.

Sheinbaum Pardo reveló que actualmente existen alrededor de 158 millones de líneas celulares en el País, cifra superior a la población nacional, lo que hace indispensable contar con un sistema de registro confiable.

Explicó que esta medida se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir específicamente el delito de extorsión, el cual se incrementó en los últimos años.

El registro obligatorio de celulares inició el 9 de enero de 2026, según lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025, tras la aprobación de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Los usuarios de telefonía móvil tienen hasta el 30 de junio de 2026 para completar el proceso de vinculación de sus líneas con su identidad oficial.

Quienes no cumplan con el registro en ese plazo verán suspendido su servicio de voz, datos y mensajería a partir del 1 de julio de 2026, aunque podrán realizar llamadas a números de emergencia.

Los documentos requeridos para el registro son identificación oficial vigente como credencial para votar del Instituto Nacional Electoral o pasaporte, así como la Clave Única de Registro de Población.

Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes.

El trámite puede realizarse de manera presencial en cualquier centro de atención a clientes de la empresa telefónica correspondiente o de forma remota mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador.

La Presidenta respondió también a cuestionamientos sobre presuntas filtraciones de datos en los primeros días de implementación del registro, y atribuyó la responsabilidad de cualquier falla de seguridad a las empresas telefónicas.

“Hubo algunas filtraciones de datos de usuarios, pero que fueron las mismas empresas que no verificaron bien sus sistemas de seguridad, de protección de datos personales”, declaró.

Según Ricardo Castañeda Gómez, director de Política Regulatoria de la CRT, aproximadamente el 85 por ciento de las 158 millones de líneas telefónicas que operan en el país funcionan mediante el esquema de prepago, modalidad en la que cualquier persona puede acceder a una tarjeta SIM sin proporcionar información de identidad.

El funcionario explicó que este anonimato fue aprovechado por personas para cometer ilícitos como fraude y extorsión.

Los lineamientos de la CRT establecen que cada persona física podrá registrar hasta 10 líneas telefónicas asociadas a su CURP, mientras que las empresas podrán vincular las líneas necesarias para su operación mediante su RFC.