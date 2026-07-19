$!Sheinbaum participa en ceremonia de premiación del Mundial 2026

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia de premiación del Mundial 2026, en MetLife Stadium, en New York, EU, junto a Donald Trum, Gianni Infantino y otros líderes mundiales.

La Presidenta fue la encargada de entregar el Balón de Oro al jugador más valioso del Mundial 2026, Rodrigo Hernández, conocido futbolísticamente como ‘Rodri’, del equipo de España, quienes disputaron el encuentro 1-0 contra Argentina.