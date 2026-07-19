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Sheinbaum participa en ceremonia de premiación del Mundial 2026

La Presidenta de México entregó el Balón de Oro a ‘Rodri’
Noroeste/Redacción
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19/07/2026 16:06
19/07/2026 16:06

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia de premiación del Mundial 2026, en MetLife Stadium, en New York, EU, junto a Donald Trum, Gianni Infantino y otros líderes mundiales.

La Presidenta fue la encargada de entregar el Balón de Oro al jugador más valioso del Mundial 2026, Rodrigo Hernández, conocido futbolísticamente como ‘Rodri’, del equipo de España, quienes disputaron el encuentro 1-0 contra Argentina.

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Durante el evento, Sheinbaum estuvo acompañada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa Melania Trump, así como del dirigente deportivo Gianni Infantino, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, los reyes de España Felipe VI y Letizia y el Presidente español Pedro Sánchez.

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