Sheinbaum pedirá a la FGR analizar si México puede reclamar la fortuna que se pueda decomisar a ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitará a la Fiscalía General de la República revisar si México puede reclamar parte de los 15 mil millones de dólares cuyo decomiso fue ordenado en Estados Unidos contra Ismael “El Mayo” Zambada, sus familiares, herederos y administradores.

La instrucción fue anunciada este 21 de julio desde Palacio Nacional.

Aclaró que la sentencia dictada en Nueva York establece el decomiso de bienes hasta por ese monto, aunque ello no implica que las autoridades estadounidenses hayan localizado o asegurado la totalidad de los recursos.

“Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de que México solicite parte de la fortuna para la reparación del daño.

Añadió que la FGR suele participar en estos casos.

“Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, fue una parte de la resolución que se está planteando”.

Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por una Corte federal de Brooklyn, que también ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, equivalentes a unos 270 mil millones de pesos.

La resolución alcanza al capo mexicano y a sus sucesores, administradores, herederos, asignatarios o beneficiarios, y faculta al Gobierno estadounidense a ejecutar el cobro sobre propiedades o recursos bajo su control.

El monto corresponde a la estimación de las ganancias obtenidas por el narcotraficante durante décadas al frente de una de las principales facciones del cártel de Sinaloa.