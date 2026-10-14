Sheinbaum pide a CNDH investigar tortura contra detenidos en Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrir una investigación profunda sobre las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos durante una protesta por agua limpia en Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de identificar quién ordenó los abusos y sancionar a los responsables.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, condenó la actuación de los policías estatales en la movilización realizada el 11 de octubre, en la que se emplearon gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra los manifestantes, y planteó que la Fiscalía General de la República también intervenga en las indagatorias.

“Tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿quién dio la orden? ¿por qué? Que se entreviste a las víctimas y que haya responsables, ¿cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura?”, expresó.

Sheinbaum Pardo añadió que corresponde a la CNDH esclarecer la secuencia de los hechos y recabar el testimonio directo de las personas afectadas, al sostener que ninguna detención justifica actos de tortura, en particular contra jóvenes.

La protesta se efectuó frente a Casa Jalisco, residencia oficial del Gobernador Pablo Lemus Navarro, para exigir soluciones al suministro de agua contaminada que afecta a colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante el operativo, elementos antimotines dispersaron a los participantes, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron golpes, detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo denunció que varias personas detenidas fueron trasladadas al interior de Casa Jalisco, donde presuntamente sufrieron agresiones antes de ser presentadas ante la Fiscalía estatal.

La Presidenta responsabilizó a las autoridades estatales de la actuación de sus corporaciones policiales y señaló que también debe revisarse el desempeño de policías municipales y estatales en otros casos denunciados.

“No podemos permitir nosotros que venimos de luchar contra la represión, no podemos permitir que en México haya fuerzas que repriman”, indicó.

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que dos policías estatales identificados como presuntos responsables del uso excesivo de la fuerza durante la manifestación fueron enviados a Asuntos Internos.

“Ante Asuntos Internos los primeros policías identificados como los que habrían excedido el uso de la fuerza en la manifestación contra el agua sucia el pasado domingo”, difundió la dependencia estatal, que precisó que el proceso de investigación ya recae sobre ambos elementos.

El 13 de octubre, Lemus Navarro reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas, ordenó el inicio de una investigación interna bajo la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e informó de la liberación de las 39 personas detenidas.

El 12 de octubre, siete de los detenidos habían sido trasladados a los juzgados del complejo penitenciario de Puente Grande, mientras organizaciones civiles y estudiantes realizaron movilizaciones para exigir su liberación.

Según las personas liberadas, en el operativo participaron decenas de policías estatales uniformados, además de otros elementos asignados a Casa Jalisco.