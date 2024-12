Sheinbaum pide a estudiantes de Química no fabricar fentanilo, como en ‘Breaking Bad’

Luego de que el diario estadounidense The New York Times reveló en la nota principal de su versión impresa que reclutadores del Cártel de Sinaloa contrataron a estudiantes universitarios de Química para fabricar fentanilo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que no lo hicieran.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que solo sabía del tema por una serie de televisión, cuyo guion era el de un profesor de química que elabora drogas, haciendo referencia a “Breaking Bad”, de la cual dijo haber visto dos capítulos.

”Pregunté en el Gabinete [de Seguridad] y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina [Silva Rodríguez], porque hay una serie, ¿no? De lo que ocurre en Nuevo México, hay una serie muy conocida que recibió muchos premios, de un profesor de química en Estados Unidos que hace apología de esto, porque hace apología. Vi algunos capítulos, no la vi completa, tengo que decirlo, pero a la mejor de ahí lo sacaron porque no tenemos información. En todo caso, a las y los estudiantes de química, que no se metan a eso”, solicitó.

”Entonces, esto que sale en el New York Times, de que son jóvenes mexicanos estudiantes de química que están desarrollando las drogas, no necesariamente, empezó en otro lado, y que yo sepa, que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos, que de alguna manera muestra cómo un profesor de química, y además como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta [...] No conocemos hasta ahora, es la información que tengo de la Secretaría de Seguridad y de todas formas siempre hacemos investigación”, expresó.

Sheinbaum Pardo acusó que la crisis de opioides en Estados Unidos era producto de las farmacéuticas. Sin embargo, afirmó que ya había un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para frenar la producción y el consumo de fentanilo.

”La crisis de los opioides, del consumo de opioides en Estados Unidos es producto de las farmacéuticas. Hay documentos, está reconocido por asociaciones de cómo algunos medicamentos para el dolor que utilizaban ya opioides químicos o que tienen una composición química similar a los opioides se originó, incluso una demanda que ganaron quienes demandaron a una empresa farmacéutica, porque hicieron campañas para consumir este medicamento, que no era fentanilo pero era un medicamento que inicia con estos medicamentos que no curan el dolor sino que minimizan el dolor por cierto tiempo cuando se consumen”, recordó.

”Y está reconocido por asociaciones médicas, que ahí comienza la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos, provocado por esta gran campaña que se hizo en donde se promovía que se utilizara este medicamento, como si fuera algún otro medicamento para el dolor y de ahí comienza a desarrollarse este consumo que termina con esta crisis terrible de consumo de fentanilo, que es 100 veces más adictiva y potente que la heroína, el fentanilo, y que aprovechando que estamos diciendo eso, hablarle a los jóvenes que no se acerquen a las drogas y menos a estas drogas sintéticas, que tienen un poder de adicción enorme y que acaban en muerte”, insistió.

“¿No convendría hacer un acuerdo entre la región para combatir la producción y consumo de fentanilo?”, le preguntó un reportero. “Se tiene. Con el Presidente Biden, el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador hicieron diversos acuerdos que tiene seguimiento en varios temas, incluido el tema de las armas de Estados Unidos hacia México, hay coordinación en el marco de nuestras soberanías”, respondió.

“¿Se incluiría a Canadá más adelante en este acuerdo de cooperación?”, la cuestionó el periodista. “Sí, si es necesario por supuesto que sí, yo creo que lo importante aquí es qué sentido tiene atacar a uno u otro país, lo primero que tiene que partir es de un reconocimiento del problema que existe, el Presidente Trump en la llamada me dijo ‘¿cómo es posible que tengamos esta cantidad de muertes por consumo de esta droga?’. Nosotros dijimos vamos a colaborar en lo que podamos”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“En su objetivo de construir imperios de fentanilo, organizaciones criminales están recurriendo a un grupo de talentos inusual: no sicarios, ni policías corruptos, pero estudiantes de química en universidades”, señaló el diario, en la nota firmada por las periodistas Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, publicada el 1 de diciembre de 2024.

“Personas que fabrican fentanilo en laboratorios de cárteles, que son llamados cocineros, dijeron a The New York Times que necesitaban más trabajadores con conocimiento avanzado en química que ayuden a hacer la droga más fuerte y hacer que la gente ‘se enganche más’, según comentó uno de los cocineros”, indicó el NYT.

“Los cárteles también tienen un objetivo más ambicioso: sintetizar los compuestos químicos, conocidos como precursores, que son esenciales para fabricar el fentanilo, liberándolos de tener que importar esas materias primas de China. Si tienen éxito, dijeron funcionarios estadounidenses, marcaría una nueva y aterradora fase en la crisis de fentanilo, en la que cárteles tendrán más control que nunca de una de las drogas más mortales en la historia reciente”, agregó.

“El Times entrevistó a siete cocineros de fentanilo, tres estudiantes de química, dos operadores de alto rango y un reclutador de alto nivel. Todos ellos trabajan para el Cártel de Sinaloa, que el Gobierno de Estados Unidos dice es en gran parte responsable del flujo de fentanilo en la frontera sur del vecino del norte”, señaló el NYT.

“Aquellos afiliados al cártel se ponen en riesgo al hablar con el Times, y lo hicieron en condición de anonimato por temor a represalias. Sus versiones coinciden con aquellas de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que rastrean las actividades del Cártel, incluido el rol que están jugando los estudiantes en las operaciones del Cártel y cómo producen fentanilo. Reporteros del Times hablaron con un profesor de química que dijo que el reclutamiento de sus estudiantes es común”, agregó la nota del diario estadounidense.