Sheinbaum pide a EU aclarar operativo en Chihuahua donde murieron dos agentes de la Embajada

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en la conferencia mañanera que el Gobierno federal no tenía conocimiento del operativo realizado en la sierra de Chihuahua por agentes de la Embajada de Estados Unidos en México y funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación del Estado.

Exigió información al Gobierno de Chihuahua y solicitó al Embajador Ronald Johnson reunirse con el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, para aclarar la presencia de personal estadounidense en territorio nacional.

En la madrugada del 19 de abril, dos agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México murieron junto con el jefe de la AEI de Chihuahua, Pedro Oseguera, y su subordinado Genaro Méndez Montes, en un tramo de la carretera de la Sierra Tarahumara que comunica al municipio de Morelos con Guachochi.

Los cuatro funcionarios regresaban de un operativo en el que clausuraron seis laboratorios de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal revisará si la presencia de los agentes estadounidenses en el operativo constituyó una violación a la Ley de Seguridad Nacional, y precisó que la Constitución establece que cualquier colaboración entre agencias de Estados Unidos y autoridades estatales requiere autorización federal.

“No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Estamos pidiendo toda la información al Gobierno de Chihuahua y también al Gobierno de los Estados Unidos, y revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional”, declaró.

La política de México en materia de seguridad, expuso, contempla colaboración y coordinación con Estados Unidos, pero no operaciones conjuntas.

“Hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal, necesariamente, así lo establece la Constitución”, señaló Sheinbaum Pardo.

Hasta la mañana del 20 de abril, ni las autoridades estatales ni las estadounidenses habían revelado la identidad de los agentes fallecidos ni las agencias que representaban.

Solo indicaron que se encontraban en “tareas de capacitación”. Sheinbaum Pardo indicó que será la propia Embajada la responsable de informar sobre la identidad y filiación institucional del personal, en los términos que permita la seguridad de las personas involucradas.

Desde Aguascalientes, donde acudió a la Feria de San Marcos, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que lo ocurrido fue un accidente, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del incidente o la naturaleza del operativo.

Campos Galván no aclaró si la coordinación entre la AEI estatal y personal de la Embajada de Estados Unidos contó con autorización de las autoridades federales.

Sheinbaum Pardo indicó que aprovecharía la visita del Embajador Johnson a Palacio Nacional ese mismo día para plantearle personalmente la solicitud de reunión con el titular de la SRE.

“Le pediré que se reúna con el Secretario de Relaciones Exteriores, porque hay un marco muy establecido de las agencias estadounidenses que están en México”, señaló.