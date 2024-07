Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, pidió que el Gobierno de Estados Unidos otorgue más información de las detenciones del capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, así como de Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

Durante una conferencia de prensa, subrayó que tendría que haber más información respecto a la detención de los miembros del Cártel de Sinaloa en un aeropuerto privado de El Paso, Texas.

”Tiene que haber información. Ayer escuché el informe que dio la Secretaría de Seguridad [Rosa Icela Rodríguez Velázquez],de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora, pues es, digamos, lo que conocemos, es escueto”, señaló Sheinbaum Pardo.

”Pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana, eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Lo único que tenemos es la información oficial de la Embajada de Estados Unidos al Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero]”, dijo.

”Entonces, la información que se tiene es esa carta, por eso pues, si hay más información, que se dé más información, y no especular tampoco”, insistió, quien también defendió al Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Subrayó que durante lo que iba de la Administración López Obrador habían sido detenidos y extraditados a Estados Unidos distintos miembros de la delincuencia organizada.

”Y esta crítica que hay, de que México no intervino, hay que decir la verdad siempre; México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada [...] Ahora, con el Gobierno del Presidente López Obrador y el actual Fiscal los han extraditado. No es que no se ha hecho nada, tan es así que ha disminuido la violencia”, enfatizó.