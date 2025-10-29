Sheinbaum pide a EU revisar protocolos, tras ataque a supuestas lanchas del narco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el Gobierno de México pidió al Embajador de Estados Unidos Ronald Johnson revisar el protocolo que aplicaba su país en operativos contra embarcaciones con presunta droga en aguas internacionales, tras un ataque, llevado a cabo un día antes por las Fuerzas Armadas estadounidenses, contra una embarcación en el Océano Pacífico, a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco.

Según lo reveló la Presidenta, dicha solicitud se presentó durante la reunión que sostuvo Johnson, el martes, con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretarios de Marina y Relaciones Exteriores, respectivamente.

“Lo que queremos es que ese protocolo se mejore en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos. No queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Detalló que el Embajador mostró disposición para revisar el protocolo y canalizar la propuesta a las instancias correspondientes del Gobierno estadounidense.

“En principio, el Embajador estuvo de acuerdo en que se promueva que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente”, dijo Sheinbaum Pardo.

Expuso que México no estaba de acuerdo con las intervenciones militares que el Gobierno de Estados Unidos realizaba de manera unilateral en aguas internacionales cercanas al País.

Ante ello pidió que, en las zonas cercanas al territorio mexicano, se aplicaran esquemas de coordinación bilaterales.

“No estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo, interviene Secretaría de Marina o las instituciones del Gobierno de Estados Unidos”, explicó.

Asimismo, informó que el objetivo del encuentro fue insistir en que ese mecanismo de coordinación binacional se mantuviera y se fortaleciera, a fin de evitar acciones que pudieran vulnerar la soberanía mexicana o poner en riesgo vidas humanas.

“Queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco este tipo de operaciones en la zona económica”, subrayó.

En la conferencia también fue cuestionada sobre las operaciones realizadas por la Semar en las costas del Pacífico, ante lo cual admitió que no se pudo concretar el rescate.

El Embajador de Estados Unidos acudió las instalaciones de la Cancillería, luego de que durante su conferencia de prensa matutina Sheinbaum Pardo pidió el encuentro, luego de la agresión que dejó un sobreviviente, mismo que fue rescatado por la Semar, a petición de la Guardia Costera.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) y la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) informan que este día se llevó a cabo una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), en la sede de la @SRE_mx”, anunció la Cancillería, en su cuenta de la red social X.