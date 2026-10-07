Sheinbaum pide a FGR aclarar si investiga a Amílcar Olán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que la Fiscalía General de la República informe si existe alguna investigación contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado por actos de corrupción durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, sostuvo que corresponde a la institución ministerial pronunciarse respecto a las indagatorias que mantenga abiertas contra particulares.

En la misma intervención reiteró que Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, le ha informado que no existe investigación alguna contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente.

“Tiene que decirlo la Fiscalía. Contra el hijo del Presidente eso sí se lo he preguntado a la Fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación. Sobre otras personas, tiene que informarlo la propia Fiscalía”, respondió al ser cuestionada sobre los señalamientos difundidos un día antes por la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que ni el hijo del ex Presidente ni el empresario son objeto de pesquisas.

El planteamiento se formuló luego de que el diario Reforma reveló en exclusiva que Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, recién detenido, es identificado como uno de los operadores que brindaban protección a las redes del empresario Olán Aparicio.

“El Tanque” era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y figuraba entre los delincuentes con mayor peso dentro de esa organización criminal.

Según fuentes federales, Cazarín Molina operaba una de las principales redes de robo de combustible del CJNG en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde almacenaba y comercializaba hidrocarburo y lavaba los recursos obtenidos.

Según investigaciones federales, además de su vínculo con las redes de protección al empresario, el detenido coordinaba actividades de lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y sustracción de automóviles y mercancías.

Los señalamientos sobre la relación entre el empresario y el líder criminal se documentaron desde abril de 2024, cuando la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundió una grabación en la que Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del empresario, afirmó conocer a “El Tanque” y haber recurrido a ese vínculo para detener extorsiones contra un proveedor de balasto.

En esa conversación, Olán Aparicio informó a su hermano sobre un negocio relacionado con minas en Oaxaca.

“Bobby (Gonzalo López Beltrán) me dijo que nos van a dar un frente, en unas minas allá por Oaxaca”.

Su interlocutor respondió: “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña, y vio que ya no lo volvieron a molestar”.

En abril de 2026, el portal Latinus reveló otras grabaciones en las que el empresario describió ante un interlocutor la cercanía entre su hermano y el líder criminal: “Son brothers, son compas, son de mi combo”.