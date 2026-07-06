Sheinbaum pide a FGR detallar participación de hermana de Lozoya en fraude de Agronitrogenados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República informar con mayor detalle la presunta participación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director general de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, en el fraude por la compra de la planta Agronitrogenados.

“Sí, le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona, la hermana de Lozoya, en este fraude, que fue la compra de una empresa que en su momento se había privatizado por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía”, declaró en conferencia matutina en Palacio Nacional.

También solicitó aclarar si el empresario Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México, concluyó el pago del acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares que suscribió con Pemex en 2021 para obtener su libertad.

“También saber si Alonso ya acabó de pagar o no ha acabado de pagar, y también por eso de la Fiscalía”, agregó.

Ancira cubrió más de 100 millones de dólares del acuerdo hasta 2023 y suspendió los pagos restantes al alegar una crisis financiera en AHMSA, por lo que la FGR anunció la reactivación del proceso penal por incumplimiento del convenio.

Las declaraciones de la Presidenta se dieron después de que una Jueza federal otorgó la libertad provisional a Gilda Lozoya Austin dentro del proceso penal que se le sigue por el caso Agronitrogenados.

La Jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, determinó que la FGR no logró acreditar el riesgo de fuga en contra de la imputada, quien fue detenida el jueves 2 de julio de 2026 al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en 2020 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En audiencia pública, la Juzgadora resolvió que, en lugar de la prisión preventiva justificada que solicitó la FGR, Gilda Lozoya Austin deberá presentarse a firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares y portar un brazalete electrónico.

La resolución también le prohibió salir de México y ordenó la entrega de su pasaporte.

En la audiencia, en la que la FGR formuló la imputación por lavado de dinero por un monto de 3.4 millones de dólares, la defensa de Gilda Lozoya Austin solicitó la ampliación del plazo constitucional para presentar pruebas de descargo.

La Jueza convocó a la audiencia de vinculación a proceso, que se llevará a cabo en ese mismo centro de justicia el martes 7 de julio de 2026.

El caso Agronitrogenados se refiere a la adquisición, en 2014, de la planta de fertilizantes propiedad de AHMSA por 275 millones de dólares.

La FGR sostiene que Pemex pagó un sobreprecio por la operación y que Emilio Lozoya Austin recibió 3.4 millones de dólares provenientes de la empresa de Ancira mediante cuentas de Tochos Holding Limited, firma en la que Gilda Susana Lozoya Austin figura como presunta beneficiaria.