Sheinbaum pide a FGR explicar entrega de piloto de ‘El Mayo’ Zambada a EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República explicar bajo qué condiciones entregó a Estados Unidos al piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada, pese a que dicha persona pudo representar una pieza clave para esclarecer la salida del capo de México.

Afirmó no contar con información sobre la fecha exacta de la entrega ni si ésta ocurrió durante la gestión de Alejandro Gertz Manero o ya con Ernestina Godoy al frente de la dependencia.

“Hay que ver las condiciones en las cuales entregó la Fiscalía. Ayer lo informó y la Fiscalía tendría que plantearlo”, declaró.

Un día antes, la FGR había informado que el piloto fue deportado a México después de aterrizar en Estados Unidos el 25 de julio de 2024, que continuó delinquiendo en territorio nacional, que fue detenido por portación de armas y que posteriormente fue entregado al Gobierno estadounidense.

Sheinbaum Pardo solicitó al Canciller Roberto Velasco Álvarez revisar el caso, con el propósito de que el Gobierno federal pueda ofrecer mayores detalles sobre la decisión de enviar al piloto a Estados Unidos.

“Le pido al Canciller que revise el caso para que podamos dar más información”, indicó.

Velasco Álvarez señaló que la información dada a conocer por la FGR parece corresponder a hechos posteriores al envío del piloto a territorio estadounidense.

“Lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar”, comentó el funcionario.

Cuestionada sobre si resultaba inconveniente entregar al piloto cuando podía aportar datos para la indagatoria mexicana sobre el traslado de Zambada, Sheinbaum Pardo insistió en que corresponde a la Fiscalía precisar el caso.

“No tengo esa información. La Fiscalía ayer la reportó. A ver si la fiscal puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar”, señaló.

La FGR no ha precisado cuándo fue detenido el piloto en México ni bajo qué mecanismo fue enviado a Estados Unidos, dentro del grupo de 92 presuntos delincuentes entregados a ese País entre 2024 y 2025.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, el piloto fue identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, quien se declaró culpable ante una corte en Washington, D.C., y admitió que trabajaba directamente para Iván Archivaldo Guzmán Salazar.