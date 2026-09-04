Sheinbaum pide a FGR informar avances sobre muerte del Diputado Zenyazen Escobar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República dar a conocer los avances de la investigación por la muerte del Diputado federal de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, cuyo cuerpo fue localizado este 4 de septiembre dentro de un vehículo en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

Durante una gira de trabajo en San Luis Potosí, la Mandataria nacional confirmó que la instancia federal atrajo el expediente y sostuvo que corresponderá a esta esclarecer los hechos.

“La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. En el momento que tengan más avances pedimos que lo informen”, declaró.

Horas antes, la Presidenta lamentó el fallecimiento del legislador y pidió no anticipar conclusiones respecto a las circunstancias del deceso.

“Es un evento triste, pero hay que ver la causa antes de dar una opinión. La Fiscalía podrá dar información”, expresó.

La FGR informó el mismo viernes que asumió la indagatoria debido a la calidad de legislador federal del fallecido.

“La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del Diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución”, señaló la dependencia mediante un comunicado.

El cuerpo de Escobar García fue hallado en el interior de su vehículo, en un punto conocido como La Gloria, sobre el corredor carretero que comunica al puerto de Veracruz con Xalapa, en el municipio de Puente Nacional.

Los primeros reportes ministeriales indicaron que el legislador presentaba al menos una herida producida por proyectil de arma de fuego.

La Fiscal General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó el deceso al ser cuestionada por reporteros en Xalapa y evitó precisar la causa de muerte o una línea de investigación.

“Solo les puedo confirmar el deceso”, respondió la funcionaria estatal, quien añadió que peritos, fiscales y agentes de la Policía Ministerial trabajaban en el lugar del hallazgo.

Por su parte, Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, descartó que se tratara de un atentado y lo describió como un fallecimiento con arma de fuego.

El funcionario estatal detalló que el vehículo no presentaba huellas de violencia, por lo que las autoridades investigaban la mecánica de los hechos, y remitió el esclarecimiento del caso a la FGR.

Escobar García, originario de Río Blanco, Veracruz, tenía 42 años. Integró el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, fue Diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso estatal, y se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación de Veracruz durante la administración del ex Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En la LXVI Legislatura representó al Distrito 16, con cabecera en Córdoba.

El 28 de mayo pasado, el legislador protagonizó un altercado en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, cuando empujó a su compañero de bancada Mario Miguel Cubillas y retó a golpes al Diputado del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Gutiérrez Mancilla.

Tras ese episodio fue señalado de encontrarse en estado de ebriedad, versión desmentida por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Monreal Ávila expresó las condolencias del Grupo Parlamentario de Morena y destacó la trayectoria del legislador en el servicio público.

“Ante esta irreparable pérdida, nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo. Descanse en paz”, manifestó a través de sus redes sociales.

Con la atracción del expediente, la FGR continuará las indagatorias y, según la petición de Sheinbaum Pardo, dará a conocer los resultados conforme se obtengan elementos sobre lo ocurrido.

Hasta el cierre del 4 de septiembre no se reportaron personas detenidas ni una versión oficial definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento.

El suplente registrado del legislador es Ángel Etiem Jiménez Castañeda.