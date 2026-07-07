Sheinbaum pide a FGR informar sobre investigación por captura de ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República que diera a conocer los avances de la investigación relacionada con la captura de Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, por lo que la información correspondiente se haría pública en los próximos días.

Durante su conferencia de prensa matutina, recordó que, desde que ocurrió la detención del capo sinaloense, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México solicitó a Estados Unidos información sobre las circunstancias en las que Zambada García quedó bajo custodia estadounidense.

Señaló que, en su momento, se descartó la participación de alguna agencia del Gobierno de Estados Unidos en el traslado del capo sinaloense a territorio estadounidense.

Sin embargo, indicó que una nota periodística atribuyó posteriormente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) la responsabilidad de dicha captura.

“¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó en referencia a las declaraciones que en su momento ofreció el entonces Embajador de Estados Unidos en México. La Presidenta de la República subrayó que, de haber existido participación de una agencia estadounidense en el traslado de Zambada García, se habría violado la Constitución mexicana y la soberanía nacional.

Añadió que también quedaba abierta la pregunta sobre qué autoridades habrían sostenido tratos con integrantes de la delincuencia organizada, ya que, según reiteró, el Gobierno de México no mantenía vínculos con dichas células delictivas.

El 25 de julio de 2024, en una finca ubicada en Culiacán, Zambada García fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y trasladado por la fuerza a Nuevo México, en Estados Unidos, donde fue detenido por elementos de la Administración Antidrogas (DEA), a las afueras de El Paso, Texas.

Desde entonces, el Gobierno de México ha reiterado en distintas ocasiones su solicitud de información sobre el caso ante las autoridades estadounidenses, sin haber obtenido, hasta el momento, una respuesta que esclarezca por completo lo ocurrido.