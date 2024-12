Sheinbaum pide a gobernadores y gobernadoras asumir su responsabilidad en la seguridad de sus estados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a todos los gobernadores del País, excepto a la de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y al de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quienes no estaban presentes, atender diariamente las reuniones del Gabinete de Seguridad en sus entidades y les dijo que era indispensable que asuman dicha responsabilidad.

Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, llevado a cabo en Acapulco, Guerrero, dijo que la asistencia de los mandatarios estatales a las citadas reuniones del Gabinete de Seguridad permitiría mejorar la coordinación entre las administraciones locales y el Gobierno de la República.

Asimismo, indicó que si los gobernadores requerían ayuda en el tema de seguridad, estaría ella, así como la Fiscalía General de la República, además de los titulares de las secretarías de Defensa, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Trevilla Trejo, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Omar Hamid García Harfuch, respectivamente.

”La coordinación, si me lo permiten, empieza por el Gabinete de Seguridad, esta es una solicitud muy respetuosa a todos y a todas, que atiendan a diario el Gabinete de Seguridad [...] Si la autoridad que ha sido elegida por el pueblo no atiende personalmente el Gabinete todos los días es difícil coordinar a todas las fuerzas”, planteó Sheinbaum Pardo.

”El Gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia, y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado”, enfatizó.

“Para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles ayudar y además hacer lo propio, pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad, con todo respeto, ahí donde el Gobernador o gobernadora está al frente, se nota, ahí donde no se atiende, siempre hay problemas, y uno puede pensar, y no lo digo, muy respetuosamente, que con atender una vez a la semana es suficiente, no es suficiente”, insistió.

”Hay que estar diario, y que si sube la incidencia en una zona, cómo desarrollar estrategias para poder bajar los índices, que si hay un problema que tiene que ser atendido por la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales, sean la Secretaría de Seguridad, siempre vamos a estar dispuestos, desde la Presidenta de la República, el General Secretario o el Secretario de Seguridad, el Secretario Marina, para atenderlos en cualquier momento, a la hora que haga falta”, comentó.

“Pero es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad [...] La coordinación no se puede dar si no está la cabeza. Entonces es un respetuoso mensaje, consejo de una abuelita Presidenta de la República”, dijo, riendo.

”Así digo en los mítines, ya ven que hubo un cómico que se burló, porque entramos a la Presidencia y ese día dijo que llegó una ama de casa a Palacio Nacional, entonces le dije mucho orgullo ama de casa, soy mamá y soy Presidenta”, expresó Sheinbaum Pardo.

”Es un consejo, un llamado a que gobernadores, gobernadoras, atendamos de manera personal el tema de la seguridad, no es algo que se pueda delegar, no se puede delegar. Es algo que hay que estar, hay que asumirlo responsablemente y ahí dónde requieran asesoría, apoyo, coordinación o al revés, para eso se requiere la coordinación”, asentó.

Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó el informe de incidencias nacional, en el que destacó que entre 2019 y 2024, hubo una reducción de 17.4 por ciento en el promedio diario de homicidios, mientras que entre 2023 y 2024, una disminución de 6.1 por ciento.

“Hemos integrado los esfuerzos y capacidades en materia de inteligencia e investigación de nuestras instituciones para identificar a generadores de violencia y sus redes criminales, así como las zonas de mayor incidencia; con investigadores de campo y analistas especializados, generamos información para integrar carpetas de investigación”, aseguró por su parte Omar García Harfuch.

El titular de la SSPC señaló que, gracias a ello, durante lo que iba del Gobierno de Sheinbaum Pardo, se habían detenido a más de 5 mil personas por delitos de alto impacto, además de que se habían asegurado 58 toneladas de drogas y 2 mil 471 armas de fuego.

En su turno, Alejandro Guertz Manero, titular de la FGR, reconoció los esfuerzos de todos los políticos presentes para combatir la inseguridad, sin embargo, advirtió que la baja de la incidencia delictiva no se iba a lograr “si no estamos todos y cada uno comprometidos”.

“Después de 14 años de crecimiento de la delincuencia y del delito en México, estos 14 años no tienen paralelo en la historia del México contemporáneo. Haber logrado detener esa dinámica que parecía incontenible, fue verdaderamente un esfuerzo en el que muchos de ustedes trabajaron”, presumió Gertz Manero.