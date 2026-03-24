Sheinbaum pide a la prensa no cuestionar a Godoy sobre temas de la FGR

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a los reporteros que cubren la conferencia mañanera abstenerse de formular preguntas a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, sobre asuntos relacionados con la institución que encabeza, al argumentar que la funcionaria cuenta con sus propios espacios para responder sobre esos temas.

“Les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la Fiscalía porque no viene aquí para eso, ella ya tiene sus propios espacios para contestar cosas relacionadas con la Fiscalía”, declaró durante la conferencia celebrada en Palacio Nacional.

Justificó la solicitud al precisar que la presencia de Godoy Ramos en el evento respondía a una agenda específica, distinta a las funciones ordinarias de la Fiscalía General de la República.

La petición contrasta con la práctica del entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien sí respondió cuestionamientos de la prensa en Palacio Nacional respecto a indagatorias y carpetas de investigación durante la administración anterior.

Godoy Ramos anunció que el próximo 15 de abril presentará el Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la institución.

“El 15 de abril vamos a presentar desde la Fiscalía el plan estratégico de procuración de justicia, que será entregado al Senado y a la Presidenta como titular del Ejecutivo”, informó la funcionaria.

La fiscal, quien asumió el cargo el 3 de diciembre de 2025, presentará dicho plan a más de cuatro meses de haber llegado a la titularidad de la FGR.