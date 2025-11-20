Sheinbaum pide a legisladores ‘4T’ reforzar su presencia en territorio e informar avances del Gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió durante noventa minutos este jueves en Palacio Nacional, con diputados y senadores de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, para revisar el trabajo legislativo realizado durante los primeros catorce meses de su Administración.

En el encuentro, la mandataria nacional pidió a los legisladores del grupo oficialista reforzar su presencia en territorio para informar a la población sobre los avances de su Gobierno.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que Sheinbaum Pardo solicitó que los legisladores regresen a sus circunscripciones a difundir los logros de la Administración durante el citado período.

El político zacatecano detalló que en catorce meses se han modificado 44 artículos constitucionales en 22 materias, se han creado 15 leyes nuevas y se han reformado 72 ordenamientos reglamentarios, la mayoría derivados de propuestas enviadas por el Ejecutivo.

Entre las reformas destacan la judicial, el reconocimiento de derechos plenos de comunidades indígenas y afromexicanas, la recuperación de empresas del Estado, y cambios en materia de soberanía nacional.

Además, durante la reunión, Sheinbaum Pardo formalizó la convocatoria para una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, a llevarse a cabo el 6 de diciembre de 2025, con motivo del séptimo aniversario del inicio de la autodenominada “Cuarta Transformación”.

Los legisladores acordaron asistir y apoyar la movilización. El diputado Sergio Gutiérrez Luna indicó que entre los asuntos pendientes se encuentra la reforma en materia de aguas, que deberá discutirse en foros abiertos antes de ser votada. Según lo informado, esta última podría aprobarse antes del 15 de diciembre de 2025, aunque la misma ha generado oposición de organizaciones agrícolas y ganaderas, por sus disposiciones respecto a la transferencia de concesiones de agua entre particulares.