Sheinbaum pide a Morena que prohíba nepotismo en elecciones de 2027; se vería muy mal, dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al partido Morena que para las elecciones de 2027 no propusiera a ningún familiar para algún cargo, con el fin de evitar nepotismo y, en caso de que alguien lo llegara a hacer, se vería muy mal y el pueblo lo juzgaría.

“Creo que lo importante es que quede en la Constitución y, bueno, para el 2027 esperemos que al menos el partido político del que yo provengo [Morena], no ponga a ningún familiar de uno u otro cargo. Creo que, además, eso está en los estatutos de Morena, espero que se respete para el 2027”, indicó.

“Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún Estado de la República, ni de la Ciudad de México le gusta que haya, que se deje como candidato a un familiar”, enfatizó durante su conferencia de prensa matutina.

“Si presentamos la propuesta fue justamente por eso, alguien que pretende dejar a un familiar, o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata lo va a ver muy mal la gente, ni siquiera el Movimiento al que pertenecemos o la Presidenta de la República; no creo que sea una buena idea”, insistió.

“Porque no creo que el pueblo vaya a probar esa condición. Y pues mi recomendación, que particularmente es una recomendación, más allá de que estén los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena”, comentó Sheinbaum Pardo, quien también consideró que al partido que presentara a familiares en las elecciones intermedias de 2027, no le iría muy bien.

“Hubiéramos querido que fuera el 2027 [la reforma sobre nepotismo], pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político que ponga un familiar como candidato”, dijo.

“Ahora, ¿qué espera la Presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos y, si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien”, manifestó.

La reforma, comentó, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales y Cámara de Diputados, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección, y no puede haber familiares que hereden los cargos y, aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad?.

La Presidenta explicó que pese a que su posición seguía siendo que el nepotismo ya no aplicara desde el 2027, al final aceptó los cambios de los senadores, diciendo que “es lo que se pudo” y respetaría los acuerdos tomados entre los partidos aliados.

“Mi posición sigue siendo que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos, que son parte de la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces, ahí es una decisión de los senadores y los diputados. Y pues lo que le importa a todas y todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales”, insistió.

“Es el acuerdo que tomaron entre los partidos, los partidos acordaron aprobar la reforma, plantearon que fuera el 2030. Entonces, más allá decir ‘es que no se aprobó exactamente igual’, es lo que se pudo probar. La política también es eso y a partir del 2030 quedó establecido”, finalizó.